شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب أن تعزل نفسك إذا فقدت حاسة الشم فجأة؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون الاستيقاظ وعدم القدرة على شم الروائح علامة على الاصابة بعدوى فيروس كورونا وفقا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن فقدان حاسة الشم المفاجئ يجب أن يضاف إلى أعراض الاصابة بكوفيد 19، وهو يؤكد أن اى شخص ظهرت عليه علامة فقدان حاسة الشم يجب عليه عزل نفسه فورا.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية قامت حكومة المملكة المتحدة بالتأكيد على أنه يجب على جميع الأفراد عزل أنفسهم إذا أصيبوا بسعال أو حمى أو فقدان حاسة الشم، ويعد تضمين فقدان الشم المفاجئ أمرًا مهمًا لأنه قد يكون عرضًا مبكرًا وأحيانًا فقط لعدوى كوفيد 19 وهو أيضًا عرض ، مثل الحمى ، يمكننا اكتشافه بدون اختبار معملي وهو ما يؤكد ضرورة العزل الذاتي لتقليل انتشار الفيروس.





ووفقا للتقرير شهد أطباء الأنف والأذن والحنجرة زيادة في عدد المرضى الذين أبلغوا عن فقدان حاسة الشم وبدأوا في نشر دراسات الحالة استنادًا إلى تجربة مرضاهم والعديد منهم متخصصون في الرعاية الصحية.

تم وصف البداية المفاجئة لفقدان حاسة الشم على أنها اكتشاف جديد قد يميز فيروس كورونا عن نزلات البرد أو الأنفلونزا، وصدر بيان مبكر من علم الأنف البريطانية يدعو إلى الاعتراف بفقدان حاسةة الشم كعلامة للفيروس.

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وأظهر تطبيق دراسة أعراض فيروس كورونا أن 65 % من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض لديهم أيضًا فقدان للرائحة والطعم.

كما وجدت دراسات أجريت في فرنسا (417 مريضًا) وإيطاليا (202) وفي الولايات المتحدة (102) ، على جميع المرضى الذين أثبتت نتائج اختبارهم لفيروس كورونا ، فقدان الرائحة في 86% من الحالات .