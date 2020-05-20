شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الحليب كامل الدسم والجبنة مرتين في اليوم يحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة ماكماستر الكندية إلى أن تناول الحليب كامل الدسم أو الجبن مرتين في اليوم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أظهرت الأبحاث أن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي المصطلح الطبي لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقاً لما ذكرته جريدة "دايلي ميل" البريطانية فقد درس العلماء في جامعة ماكماستر حوالي 140 ألف شخص من 21 دولة في دراسة أجريت على مدى 9 سنوات واستخدموا استبيانات لتقييم نظامهم الغذائي على مدار العام. وكانت حصة اللبن أو كوب الزبادي 244 جم، وشريحة الجبن 15 جم والزبدة 5 جم.

وكتب الباحثون في مجلة BMJ أن تناول كميات أكبر من الدهون الكاملة (ولكن ليست قليلة الدسم) كان مرتبطًا بانخفاض انتشار متلازمة التمثيل الغذائي، وهي المصطلح الطبي لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

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وهذا يعني أن الحليب كامل الدسم أفضل لصحة قلبك من خالي الدسم. ويأمل معدو التقرير في أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها في إثراء المبادرات الصحية العالمية لمكافحة المشاكل الصحية الخطيرة.

وقال بلاجي بيهفهيريني، مؤلف الدراسة: "تناول منتجات الألبان، خاصة منتجات الدهون الكاملة، يرتبط بانخفاض انتشار متلازمة التمثيل الغذائي، وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وأضاف قائلاً: "إذا تم تأكيد النتائج التي توصلنا إليها في تجارب كبيرة وطويلة المدى بما فيه الكفاية، فإن زيادة استهلاك منتجات الألبان قد تمثل نهجًا مجديًا ومنخفض التكلفة للحد من متلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم".