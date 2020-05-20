شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ليه عندك هبوط فى الدورة الدموية وعلامات الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إغماء وهبوط في الدورة الدموية من الحالات الصحية التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حياتهم، في الغالب يكون الهبوط الشديد نتيجة انخفاض ضغط الدم وقلة تدفق الدم للمخ وحدوث دوران وعدم اتزان في الجسم، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك أسبابا مختلفة للإصابة بهبوط الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم وهى:

1: قد يكون هبوط ضغط الدم نتيجة وجود مشاكل هرمونية، ومنها "الغدة الدرقية وانخفاض نسبة السكر فى الدم".

2: المرأة الحامل أكثر عرضا لهبوط الدورة الدموية والإغماء المتكرر.

3: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تزيد من خطر الإصابة بهبوط الدورة الدموية.

4: عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب في بعض الحالات.

5: ضربة الشمس من الأسباب الشائعة التي تسبب هبوط في الدورة الدموية.

6: وجود مشاكل في الكبد.

7: النزيف الشديد وفقدان كمية كبيرة من الدم.

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8: انخفاض او ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

9: الجفاف الشديد الناتج عن القىء والإسهال المستمر.

وهناك علاما كثيرة تدل على الإصابة بهبوط الدورة الدموية ومنها:

1: الشعور بالدوار والدوخة الشديدة.

2: تشويش الرؤية وعدم الاتزان.

3: الشعور بالتعب والإجهاد الشديد.

4: الصداع الشديد.

5: الإغماء المتكرر.

6: شحوب الجلد.

عند تكرار الهبوط ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة ومعرفة السبب وعلاجه، كما ينصح باتباع بعض النصائح ومنها " الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية ومنها الخضراوات والفواكه، الإكثار من تناول السوائل والعصائر الطبيعية، تجنب تناول أي أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة".