شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح عشان تحمى نفسك من ضربة الشمس فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجة الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة قد يعانى الكثيرون من ضربة الشمس والهبوط الشديد، وقد يتعرض الكثيرون للخطر، لذلك ينصح دائما بتجنب الخروج في نهار رمضان أثناء ارتفاع درجة الحرارة العالية إلا فى الضرورة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من ضربة الشمس، ومنها:

1: ارتداء الملابس الفضفاضة خفيفة الوزن، فارتداء ملابس إضافية أو الملابس الضيقة لا تسمح للجسم بالحصول على التبريد الملائم، مما يزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس.

2: في حالة الخروج للضرورة ينصح باستخدام قبعات ذات حواف عريضة للوقاية من أشعة الشمس الضارة وارتداء نضارة الشمس لحماية العين من أشعة الشمس الضارة.

Advertisements

3: ينصح باستخدام كريم واق للشمس ووضعه على البشرة قبل الخروج بساعتين، حتى لا تتعرض للالتهابات الشديد.

4: الإكثار من شرب السوائل الطبيعية من بعد وجبة الفطار حتى السحور لانها تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف وفقدان السوائل في الجسم.

5: ينصح بعدم ترك الأطفال في السيارات لفترات طويلة في فصل الصيف، فذلك من أبرز أسباب وفاة الأطفال.

6: ينصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه في وجبة السحور لأنها تعمل على ترطيب الجسم وتزيد من السوائل في الجسم وتحد من الإصابة بضربة الشمس.