أشد فتكاً من كورونا.. وباء آخر يقتل ملايين الصينيين

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في عام 2017، كانت الصين موطنا لـ 114 مليون مريض بالسكري، أي أكثر من ربع إجمالي حالات السكري في العالم وبحلول عام 2045، فإن من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 183 مليون حالة.
ووفقا لهيئة الإذاعة الحكومية الصينية، قتل المرض في عام 2017 نحو 843 ألف شخص في جميع أنحاء الصين.
وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، ففي حين يعرف نحو 50 بالمئة من المصابين بالسكري في العالم أنهم مصابون بالمرض، تنخفض النسبة في الصين إلى 39 بالمئة فقط، وفقا لموقع South China Morning Post.
وينقل الموقع عن لي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الصينية هوا ميديسين، أن حوالي 95 في المئة من جميع الحالات تنتمي إلى النوع 2 من مرض السكري، وهو النوع المرتبط بخلل في إنتاج الإنسولين بسبب ضعف في البنكرياس، وهو نوع يرتبط عادة بعادات الطعام السيئة والخلل الهرموني.
ويعتقد أن وباء السكري المتنامي في الصين يرتبط ارتباطا وثيقا بنموها الاقتصادي السريع على مدى العقود القليلة الماضية.
وقد خلق العدد الكبير من المرضى فى الصين سوقا ضخما لمكافحة المرض فى البلاد،
في عام 2018، بلغ إجمالي الإنفاق الصحي المرتبط بمرض السكري في البلاد 57.3 مليار يوان (8.25 مليار دولار أمريكي، بينما يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات بحلول عام 2028.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.