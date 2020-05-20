تعرف على أهم وأبرز فوائد الأفوكادو

فوائد الأفوكادو لا حصر لها، فهو من أفضل الفاكهة الغنية بالمغذيات والفيتامينات والمعادن، والأفوكادو يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية، كما أنه غني بالألياف والبوتاسيوم والفيتامينات خاصة B6 و C، وهو غني أيضًا بحمض الفوليك، في هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الأفوكادو، وفقاً لما ذكره موقع food revolution.

فوائد الافوكادو



فوائد الافوكادو عديدة، وذلك لاحتوائه على العديد من المغذيات، وكوب واحد من الأفوكادو يوفر 21 جرامًا من الدهون الصحية غير المشبعة، الهامة لكي يعمل جسمك بأفضل شكل، ويستخدم جسمك هذه الدهون لبناء أغشية الخلايا وتغطية الأعصاب، وهي ضرورية أيضًا لتخثر الدم وحركة العضلات.

وتتشابه الدهون الأحادية غير المشبعة مع الدهون الموجودة في زيت الزيتون، وقد ربطتها بعض الدراسات بانخفاض الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والآثار المضادة للسرطان.

فوائد الافوكادو الصحية



- يجعلك أكثر صحة، وجدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة التغذية أن الذين يتناولون الأفوكادو يميلون إلى تناول كميات أكبر من المغذيات كما أن لديهم وزن أقل، ومؤشر كتلة الجسم أقل، ودهون أقل في البطن، ومستويات أعلى من البروتين الدهني عالي الكثافة (الكولسترول الجيد).

- يساعدك الأفوكادو على امتصاص مضادات الأكسدة بشكل أفضل، بعض العناصر الغذائية قابلة للذوبان في الدهون، هذا يعني أنه يجب عليك تناولها بالدهون حتى يتمكن جسمك من امتصاصها بشكل صحيح. وجدت دراسة عام 2005 نشرت في مجلة التغذية أن تناول الكاروتينات (مضادات الأكسدة بما في ذلك الليكوبين وبيتا كاروتين) مع زيت الأفوكادو أو زيت الأفوكادو زاد من امتصاصها.

-قد يساعد الأفوكادو على منع وعلاج السرطان، وجدت دراسة عام 2015 نشرت في أبحاث السرطان أن الأفوكاتين B، وهو مركب مشتق من الأفوكادو، يمكن أن يساعد في قتل خلايا سرطان الدم.

ووجدت مراجعة بحثية عام 2015 نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن المواد الكيميائية النباتية (المركبات النباتية) في الأفوكادو تجعلها مفيدة محتملة للوقاية من السرطان.

-يمكن أن يقلل الأفوكادو من خطر الإصابة بأمراض القلب، وجدت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا كجزء من نظام غذائي معتدل الدهون أو الكوليسترول يقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكولسترول "الضار".

-قد يساعد الأفوكادو في إنقاص الوزن، فقد وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية عام 2013 أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو مع وجبة شعروا بالشبع بنسبة 23 ٪، وكان لديهم رغبة أقل بنسبة 28 ٪ في تناول الطعام في الساعات الخمس القادمة مقابل الأشخاص الذين لم يتناولوا الأفوكادو.

-قد يعزز الأفوكادو صحة الدماغ والذاكرة، حيث أنه غني بحمض الأوليك وهو حمض أوميجا 9 الدهني المرتبط بتحسين الإدراك، ووجدت دراسة أجريت عام 2009 أن هذه الأنواع من الأحماض يمكن أن تعزز الذاكرة

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-قد يساعد الأفوكادو على تقليل خطر الاكتئاب، تبين أن تناول الدهون الأحادية غير المشبعة يقلل من الاكتئاب. وقد يساعد التوازن بين تناول الدهون في السيطرة على الاكتئاب، وقد ثبت أن الكمية الكبيرة من حمض الفوليك تساعد في الحفاظ على المواد الكيميائية في الدماغ ، والدوبامين ، والسيروتونين.

-يمكن أن يساعد الأفوكادو في منع الأمراض التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون. وجدت دراسة عام 2016 نشرت في Advances in Neurobiology أن "مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية النشطة بيولوجيًا" الموجودة في الأفوكادو تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من هذه الأنواع من الأمراض وعلاجها.

-يمكن للأفوكادو أن يحافظ على صحة عينيك مع تقدمك في العمر، حيث أنه غني بالكاروتينات اللوتين وزياكسانثين، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا السليمة والحفاظ عليها في عينيك.

-يمكن أن يساعد الأفوكادو في منع أمراض اللثة وجدت دراسة أجريت عام 2006 ونشرت في مجلة علم أمراض اللثة أن المكونات الرئيسية في الأفوكادو قد تعزز الآثار الوقائية ضد أمراض اللثة.

-يمكن أن يساعد الأفوكادو في تخفيف التهاب المفاصل. وجدت مراجعة 2010 نشرت في مجلة The Physician and Sportsmedicine أن المكونات الرئيسية في الأفوكادو يمكن أن تساعد المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل في الورك أو الركبة

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