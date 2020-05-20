تعرف على أهم وأبرز فوائد حمض الفوليك

حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب ويوجد بشكل طبيعي في الأطعمة كما يمكن تناوله كمكمل غذائى، ويساعد حمض الفوليك على تكوين الحمض النووي والمواد الوراثية الأخرى في الجنين، لذا من المهم تناوله للنساء الحوامل ومن يخططن للحمل، كما أن له فوائد أخرى عديدة، وفقاً لما ذكره موقع medical news today، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد حمض الفوليك في الجسم ومصادر الأطعمة الغنية به.

فوائد حمض الفوليك

فوائد حمض الفوليك عديدة، حيث يقوم بمجموعة من الوظائف في الجسم، وهي:

-يساعد الجسم على تكوين خلايا دم حمراء صحية جديدة على سبيل المثال. تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، إذا لم يقم الجسم بما يكفي من هذه ، يمكن للشخص أن يصاب بفقر الدم ، مما يؤدي إلى التعب والضعف وبشرة شاحبة.

-بدون كمية كافية من حمض الفوليك، يمكن للشخص أيضًا أن يصاب بنوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

-حمض الفوليك مهم أيضًا لتوليف وإصلاح الحمض النووي والمواد الوراثية الأخرى، ومن الضروري للخلايا أن تنقسم.

من المهم بشكل خاص الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك أثناء الحمل، يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك أثناء الحمل إلى عدم انتظام الأنبوب العصبي ، مثل السنسنة المشقوقة والدماغ.

-بسبب أهميته للصحة ، تطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA) من الشركات المصنعة إضافة حمض الفوليك إلى الخبز والمعكرونة والأرز والحبوب.

تحمي مكملات حمض الفوليك من المشاكل الصحية التالية:

عدم انتظام الأنبوب العصبي

سيساعد تناول مكملات حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل على منع حدوث تشوهات في الأنبوب العصبي في الجنين.

قد يقلل أيضًا من مخاطر الولادة المبكرة ، واضطرابات القلب ، والحنك المشقوق ، من بين أمور أخرى.

يقول مكتب المكملات الغذائية أن جميع النساء اللواتي قد يحملن قريبًا يجب أن يأخذن 400 ميكروغرام (مكج) من حمض الفوليك يوميًا - من المكملات الغذائية أو الأطعمة المدعمة - جنبًا إلى جنب مع حمض الفوليك الذي يحصلون عليه من نظامهم الغذائي العادي.

الاكتئاب

قد يكون الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من حمض الفوليك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ومع ذلك ، فإن تناول مكملات حمض الفوليك يمكن أن يجعل أدوية الاكتئاب أكثر فعالية.

التوحد

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل المبكر يمكن أن يقلل من فرصة إصابة الطفل بمرض التوحد، ومع ذلك ، فإن نتائج الدراسة ليست قاطعة ، وسيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الدور المحتمل لحمض الفوليك.

مصادر حمض الفوليك

يوجد حمض الفوليك في المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة ، بما في ذلك الخبز والدقيق والحبوب والعديد من الأطعمة عالية بشكل طبيعي في حمض الفوليك، تشمل أفضل المصادر:

- كبد البقر

Advertisements

-سبانخ مسلوق

-نبات الهليون

-الخس

-أفوكادو

-بروكلي

-الخردل الأخضر

-البازلاء الخضراء

-فاصوليا

-عصير طماطم معلب

-عصير البرتقال

-الفول السوداني

-البرتقال الطازج والجريب فروت

-بابايا

-موز

-بيض مسلوق

-الشمام

قد يهمك أيضا:

تعرف علي ما يحدث لجسمك عند تناول حمض الفوليك بكثرة

فقدان تدريجي لحاسة مُهمّة يدل على نقص فيتامين "دي" في جسم الإنسان