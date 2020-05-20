تعرف على أهم 10 نصائح لحمايتك من عدوى كورونا فى المواصلات العامة

وسائل المواصلات العامة من أكثر الأماكن التي قد تنقل عدوى كورونا، بسبب الزحام، وكذلك عدم التهوية الجيدة، وقد أعلنت الحكومة أن ارتداء الكمامة سيصبح إجبارياً في وسائل المواصلات العامة وغيرها من أماكن التجمعات، في هذا التقرير نقدم نصائح لحمايتك من عدوى كورونا في المواصلات العامة، وفقاً لموقع "BBC".

نصائح للوقاية من فيروس كورونا في المواصلات العامة

يجب التفكير في جميع أشكال النقل الأخرى مثل: المشى أو ركوب الدراجة أو قيادة سيارتك قبل استخدام وسائل النقل العام، لكن إذا كنت مضطراً لركوب وسائل المواصلات يجب عليك اتباع النصائح التالية:

1- ابتعد عن ركوب المواصلات في أوقات الذروة.

2- خذ طريقًا أقل ازدحامًا.

3-لا تغير أكثر من وسيلة مواصلات، وقالت الدكتورة لارا جوس، من معهد الصحة العالمية بجامعة كوليدج لندن، أن بحثها (الذي نُشر في عام 2018) أظهر أن الأشخاص الذين استخدموا مترو الأنفاق بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض تشبه الإنفلونزا.

وأوضحت أنه "أظهر البحث أن الأحياء التي تخدمها خطوط مترو أقل - حيث يضطر السكان إلى تغيير الخط مرة أو أكثر عند استخدام مترو الأنفاق - لديهم معدلات أعلى من الإصابة بالأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، مقارنة بالأحياء المخدومة جيدًا حيث يصل الركاب إلى وجهتهم عن طريق رحلة مباشرة ".

4- انتظر حتى ينزل الركاب الآخرون قبل الصعود إلى الأتوبيس

5- ابتعد مسافة 2 متر عن الناس "حيثما أمكن".

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6- اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بعد الانتهاء من ركوب المواصلات أو اغسل يديك بالكحول أو الجل المطهر.

7- قد تكون هناك حالات لا يستطيع فيها الأشخاص الابتعاد 2 متر عن بعضهم البعض، مثل الأوقات المزدحمة أو وقت ركوب وسائل النقل العام أو الخروج منها في هذه الحالات ، تكون النصيحة هي تجنب الاتصال الجسدي والابتعاد عن الآخرين

8- كما أوصت الحكومات في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية الأشخاص بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام.

يمكن أن تساعد أغطية الوجه على تقليل خطر انتقال العدوى في بعض الحالات على وجه الخصوص، حيث تحمي الكمامة مرتديها من نقل فيروس كورونا للآخرين والعكس.

9-افتح النوافذ للتهوية وتجديد الهواء.

10- قلل المدة التي تقضيها في وسائل النقل أيضًا سيؤدي قضاء المزيد من الوقت في الاتصال بالناس، وسيؤدي الاتصال مع المزيد من الأشخاص إلى زيادة مخاطرك بعدوى كورونا من المهم الحد من عدد الاتصالات الوثيقة مع الأفراد والأشياء التي يُحتمل أن تكون مصابة بعدوى كورونا

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