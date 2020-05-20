تعرف لى أهم 7 أكلات يجب البعد عنها فى السحور

صداع وألم وعدم القدرة على التركيز جميعها من العلامات التى قد نشعر بها فى نهار رمضان وتؤثر على حالتنا الصحية فى الصيام، وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك بعض الأكلات والمشروبات التى تزيد من الإصابة بالصداع لذلك يجب تجنبها فى السحور وهى: 1ـ المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاى. 2ـ الشيكولاتة الداكنة . 3ـ المخللات والأطعمة المالحة . 4ـ الجبنة . 5ـ الأيس كريم. Advertisements 6ـ المكسرات. 7ـ اللحوم المصنعة مثل "اللانشون، السجق، البسطرمة قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن الكافيين يلغي المخاطر الصحية للوجبات الغذائية كيف تتجنب الصداع خلال شهر رمضان وما هي أسبابه؟

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