تعرف على الآثار الجانبية الخطيرة للهيدروكسى كلوروكين

دواء هيدروكسى كلوروكين العقار الأكثر جدلا بالعالم والمرتبط بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدى قدرته وفعاليته في علاج مصابى فيروس كورونا، وكان آخر هذه التصريحات الجدليه أمس الاثنين بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تناوله للعقار منذ أكثر من أسبوع ونصف كإجراء وقائى من عدوى كورونا، بالرغم من سلبية إصابته للفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض.

وقال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناول عقارهيدروكسى كلوروكين بالإضافه الى المكملات الغذائية التي تحتوى على الزنك ، بعد نقاشات عدة بينه وبين الرئيس بشأن استخدام هذا الدواء

وأوضح الطبيب وفقا لقناة سكاى نيوز الفضائية اليوم الثلاثاء "خلصنا إلى أن الفائدة المحتملة من العلاج تفوق المخاطر النسبية".

تأتى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مناقضة للتحذيرات التي أصدرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda في بيان رسمي بشأن الآثار الجانبية المعروفة للهيدروكسي كلوروكين والكلوروكين بما في ذلك مشاكل إيقاع القلب الخطيرة والمحتملة التي تهدد الحياة، والتي تم الإبلاغ عنها باستخدامها لعلاج أو الوقاية من فيروس كورونا التي لم يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير

وأوضح بيان fda على موقعها الرسمي:" بينما تستمر التجارب السريرية لتحديد سلامة وفعالية هذه الأدوية لـ علاج فيروس كورونا هناك آثار جانبية معروفة لهذه الأدوية التي يجب مراعاتها" ، وأضافت الهيئة في بيانها "نحن نشجع أخصائيي الرعاية الصحية الذين يتخذون قرارات المرضى الفردية عن كثب على فحص ومراقبة هؤلاء المرضى للمساعدة في تخفيف هذه المخاطر وستواصل إدارة الأغذية والأدوية FDA مراقبة هذه المخاطر المحتملة والتحقيق فيها وستتواصل بشكل علني عند توفر المزيد من المعلومات. "

وأصدرت إدارة الأغذية والأدوية FDA وكالة EUA للسماح بتوزيع منتجات هيدروكسى كلوروكين والكلوروكين واستخدامها في ظروف محدودة مثل بعض المرضى في المستشفى الذين يعانون من فيروس كورونا، يمكن توزيع هذه الأدوية التي يصفها الأطباء للمراهقين والمرضى البالغين الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا حسب الاقتضاء عندما لا تكون التجربة السريرية متاحة أو مجدية

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وأوضح بيان fda أن عقارين الهيدروكسي كلوروكوين والكلوروكين حاصلان على موافقة إدارة الغذاء والدواء لعلاج الملاريا أو الوقاية منها كما تم اعتماد سلفات هيدروكسي كلوروكوين لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ولم يثبت أن هذه الأدوية آمنة أو فعالة لعلاج مصابى فيروس كورونا ومع ذلك ، هناك تجارب سريرية جارية ويتم التخطيط لتجارب إضافية لتحديد ما إذا كانت هذه الأدوية يمكن أن تفيد المرضى الذين يعانون من كوفيد 19 تدرس هذه التجارب أيضًا ما إذا كانت الأدوية يمكن أن تمنع عدوى كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية ، أو المستجيبين الأوائل أو الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب بكورونا.

وشددت fda على الأطباء ضرورة أن يكونوا على دراية بمخاطر مشاكل نظم القلب الخطيرة والمحتملة التي قد تهدد الحياة والتي يمكن أن تحدث مع هذه الأدوية ويتم تضمينها في ملصقات الأدوية لاستخداماتها المعتمدة

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