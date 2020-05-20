اسباب حكة الجلد في الليل منها تغير فى هرمونات الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة الجلد فى الليل أو الحكة الليلية هي مشكلة شائعة تحدث عادةً بسبب العمليات الجسدية الطبيعية، أو حالات تهيج الجلد، أو الأدوية، ويمكن علاجها بالعديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض، ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن تكون زيادة حكة الجلد فى الليل علامة على أمراض أكثر خطورة، مثل السرطان أو فشل الأعضاء، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب حكة الجلد فى الليل.



أسباب حكة الجلد في الليل

أسباب حكة الجلد في الليل عديدة، وووفقًا لدراسة عام 2016 يشكو أكثر من 90% من الأشخاص الذين يعانون من الحكة المزمنة من الحكة الليلية وغالبًا ما تؤدي حالات حكة الليل الشديدة إلى تعطيل النوم وتجعل من الصعب الحصول على قسط جيد من الراحة ليلاً ويمكن أن تسبب الحكة أيضًا تلفًا للجلد وتزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى.

- يمكن للدورة الطبيعية لبعض الهرمونات والجزيئات والمواد الكيميائية التي تحدث في الجسم أثناء الليل أن تسبب الحكة أيضًا.

- في بعض الحالات، قد يشعر الجلد بالحكة فقط أثناء الليل بسبب نقص المشتتات الخارجية، لكن الحكة الليلية قد تكون أيضًا علامة على ظروف صحية أكثر خطورة.



أسباب حكة الجلد في الليل

- إيقاع الساعة البيولوجية

ينظم الجسم الهرمونات والمواد الكيميائية جزئيًا باستخدام الإيقاع اليومي ، وهو الدورة الطبيعية للجسم على مدار 24 ساعة.

يسبب الإيقاع اليومي القليل من التقلبات أو التغييرات المختلفة التي يمكن أن تزيد من حكة الجلد ليلاً، وتشمل هذه:

- زيادة تدفق الدم إلى الجلد.

- زيادة درجة حرارة الجلد.

- زيادة السيتوكين ، الجزيئات التي تنسق اتصالات الخلايا أثناء الاستجابات المناعية، والتي قد تزيد من الالتهاب.

- نقص الكورتيكوستيرويد ، الهرمونات التي تساعد على تقليل الالتهاب.

- اضطراب البروستاجلاندين ، الهرمونات التي تسبب اتساع الأوعية الدموية.

- زيادة فقدان الماء من الجلد (العرق).

- انقطاع الطمث والحمل.

- قد تؤدي التغيرات في مستوى هرمون الاستروجين إلى الجفاف أو حكة الجلد أو احمرار الجلد. تصف بعض النساء بعد انقطاع الطمث الإحساس بأن النمل يزحف تحت جلدهن.

أسباب أخرى:

تشمل الأسباب الشائعة الأخرى لحكة الليل ما يلي:

- قشعريرة.

- لدغات الحشرات، بما في ذلك بق الفراش أو القمل أو الذباب أو البراغيث.

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- الحساسية تجاه المواد الكيميائية أو الأصباغ أو العطور.

- جلد جاف.

- حروق الشمس.

- الجدري.

- ضغط عصبى.

- التعرق المفرط.

- عادة عصبية.

- الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات الفطريات والعقاقير المخفضة للكولسترول.



اسباب حكة الجلد في الليل

- في حالات نادرة ، يمكن أن تكون الحكة في الليل علامة على حالات أكثر خطورة أو تلك التي تتطلب العلاج. وتشمل هذه:

- الأكزيما، حالة تسبب حكة وطفح جلدي على المدى الطويل.

- الصدفية، حالة مناعية ذاتية.

- التهابات الجلد الفطرية ، مثل قدم الرياضي (السعفة) والالتهابات الدبوسية.

- أمراض الغدة الدرقية ، وخاصة فرط نشاط الغدة الدرقية.

- سرطان الجلد.

- سرطانات أخرى ، على وجه الخصوص ، سرطانات خلايا الدم والمناعة مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم.

- الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي ، مثل مرض السكري ، والقوباء المنطقية ، والتصلب المتعدد (MS).

- فيروس العوز المناعي البشري.

- فشل كلوي أو كبد.

- فقر الدم بسبب نقص الحديد.

- الاكتئاب الشديد أو القلق.