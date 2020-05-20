تعرف على طرق علاج حرق الشفاه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرق الشفاه من الأمور الشائعة للغاية وقد يحدث لعدة أسباب أهمها تناول الأطعمة شديدة الحرارة أو الكيماويات أو حروق الشمس أو التدخين كلها أسباب محتملة، وذلك لأن جلد الشفتين رقيق ودقيق ، فقد تكون الحروق التي تحدث في هذه المنطقة مؤلمه للغاية وأكثر عرضة للعدوى أو مضاعفات أخرى من حروق الجلد في مكان آخر وفقا لتقرير لموقع healthline.

أعراض حرق الشفاه

تشمل أعراض الشفاه المحروقة ما يلي:

ألم، ، عدم ارتياح، التهاب، احمرار، إذا كان الحرق شديدًا ، فقد يكون هناك أيضًا بثور وتورم واحمرار في الجلد.

علاج حرق الشفاه

يعتمد أفضل علاج للشفاه المحروقة على درجة إصابتها" حروق الدرجة الأولى والثانية والثالثة كلها ممكنة".

حروق من الدرجة الأولى: هذه حروق خفيفة على سطح الجلد.

حروق من الدرجة الثانية: يمكن أن تكون هذه خطيرة وتحدث عندما يتم حرق طبقات متعددة من الجلد.

حروق من الدرجة الثالثة: هذه هي الأخطر وتتطلب عناية طبية فورية يتم حرق جميع طبقات الجلد مع الأنسجة الدهنية العميقة تحت الجلد، ولكن معظم حروق الشفاه حروق حرارية يحدث هذا بسبب الاتصال بالحرارة الشديدة أو الحريق.

الحروق الخفيفة من الدرجة الأولى على الشفاه هي الأكثر شيوعًا يمكن أن يحدث هذا بسبب الظروف العادية ، مثل الطعام أو الأواني أو السوائل التي تزداد سخونة وتلمس الشفاه عند تناول الطعام أو الشرب، حتى الأطعمة الحارة جدًا يمكن أن تسبب حروقًا خفيفة في الشفاه.

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يمكن علاج الحروق والحروق الخفيفة على الشفاه في المنزل بالطرق التالية.كمادات تبريد

ضع ماء باردًا بدرجة حرارة الغرفة أو قطعة قماش مبللة باردة على الحرق، تأكد من نظافة الماء والقماش، هذا يساعد على تقليل الالتهاب مباشرة بعد الحرق، لا تضع الثلج أو الماء البارد المتجمد.

تنظيف

ينصح بطرق التنظيف اللطيفة، مثل الصابون الناعم أو المحلول الملحي ، بعد الحرق مباشرة لتنظيفه ومنع العدوى.

الصبار

يمكن أن يساعد الجل الداخلي لورقة الصبار في تهدئة آلام والتهاب الحروق وتسريع الشفاء قد يساعد أيضًا في ترطيب ومنع الجفاف والتشقق.

في معظم الحالات ، لا تتطلب الحروق الطفيفة على الشفاه علاجًا منزليًا لأنها لا تشكل أي فرصة تذكر للعدوى حافظ على نظافة الحرق ، وتجنب التقاطه ، ويجب أن يلتئم بسرعة.

حرق البثور على الشفة

عادةً ما تعني الحروق من الدرجة الثانية تلف أكثر من طبقة جلد واحدة تؤدي هذه الحروق عادةً إلى تكوين بثور، لا تفرقع أو تلتقط البثرة من الأفضل ترك الجلد دون انقطاع وسليم للحماية من العدوى، يمكن أيضًا استخدام كمادات التبريد والتنظيف وجل الصبار لعلاج الحروق الأكثر شدة.

مراهم المضادات الحيوية الموضعية

يمكن أن تساعد مراهم المضادات الحيوية في منع العدوى ، على الرغم من أنها ليست مطلوبة للحروق الخفيفة لا ينبغي أن تطبق مباشرة بعد الحرق، ويمكن أيضًا استخدام مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية حسب الحاجة لإدارة الألم.

حرق الشفاه من التدخين

قد يحدث سبب شائع للحروق من السجائر أو أنواع أخرى من التدخين قد يسبب ذلك حروقًا من الدرجة الأولى أو الثانية على الشفاه ، اعتمادًا على شدتها يمكن استخدام نفس النهج لأي من الشدة في هذه الحالة.