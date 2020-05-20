تعرف على اعراض الاصابه بالنقرس أهمها النقرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض النقرس هو شكل من اشكال التهاب المفاصل والذي يمكن أن يؤثر على أي شخص ويؤدى الى الشعور بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل وخاصة مفصل اصبع القدم الكبير، وتحدث نوبات النقرس بشكل مفاجئ وفقا لتقرير لموقع mayoclinic وتتميز أعراض النقرس بأنها قد تظهر وتختفى.

اعراض الاصابه بالنقرس

ألم شديدا بالمفصل: يؤثر النقرس على المفصل الكبير في اصبع القدم ، ولكن يمكن أن يحدث في أي مفصل وتشمل المفاصل الأخرى التي تتأثر الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع.

صعوبة شديدة فى تحريك المنطقة المصابة.

قشور فى الجلد مع احمرار وحكة.

ارتفاع درجة حرارة الجسم فى بعض الاحيان.

ارهاق وتعب شديد فى الجسم.

وهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالنقرس وهى:

- السمنة وزيادة الوزن من أبرز المشاكل التى تسبب مرض النقرس.

- الافراط فى تناول المشروبات الكحولية .

- مرضى ضغط الدم المرتفع.

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- خلل فى وظائف الكلى تزيد من فرص الإصابة بمرض النقرس.

- بعض الادوية يسبب ارتفاع فى حمض اليوريك وبالتالى يسبب مرض النقرس.

- خلل فى مستوى هرمون الغدة الدرقية.

-الفشل الكلوى.

- الاصابة بارتفاع ضغط الدم.

أسباب الاصابه بالنقرس

يحدث النقرس نتيجة تراكم بلورات اليورات في المفاصل، مسببة الالتهاب والألم الشديد المصاحب لنوبات النقرس، تتكون بلورات اليورات عند ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، ينتج الجسم حمض اليوريك نتيجة تكسيره لجزيئات البيورين وهي مادة طبيعية متواجدة في الدم.

يوجد البيورين في العديد من الأطعمة أيضًا، كشرائح اللحم، واللحوم العضوية، والأطعمة البحرية قد تزيد بعض الأطعمة الأخرى من نسبة حمض اليوريك، مثل المشروبات الغنية بسكر الفاكهة

علاج مرض النقرس

ويتم علاج مرض النقرس على حسب حالة وعمر المريض فقد يكون عن طريق الأدوية التى تقلل من نسبة حمض اليوريك وتناول مسكنات الالم والالتهاب والتى تقلل من الإحمرار والتورم.

هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مريض النقرس أهمها الاكثار فى تناول المياه، مع تناول بعض الأطعمة وتجنب الأخرى ومنها، تجنب تناول اللحوم والأسماك مثل سمك السلمون والرنجة والماكريل، والابتعاد عن المشروبات المسكرة وخصوصا العصائر والمشروبات الغازية السكرى، الاكثار فى تناول الفواكه والخضروات وخصوصا الخضروات الورقية الخضراء، من الممكن تناول البقوليات مثل فول الصويا والفاصوليا والعدس تناول جميع أنواع المكسرات، تناول منتجات الالبان