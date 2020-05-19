شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحمى نفسك من الجفاف والأمراض.. 5 مشروبات مهمة لترطيب الجسم فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الصيف وزيادة الرطوبة الشديدة يتعرض الكثيرون للهبوط والجفاف، خصوصا مع إهمال شرب السوائل والعصائر الطبيعية، لذلك ينصح دائما بشر المياه والإكثار من تناول العصائر الطبيعية والمشروبات التى تحمى جسمك حرارة الصيف. وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن أبرز المشروبات التى تعمل ترطيب الجسم في فصل الصيف هي:

1: عصير الليمون واحدة من أبرز أنواع العصائر التي تعمل على ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف، كما يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعصائر الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الأمراض والعدوى.

2: الحليب يحتوي على مزيج طبيعي من الكربوهيدرات عالية الجودة والبروتينات والصوديوم التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل، لذلك ينصح بتناوله في فصل الصيف.

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3: ماء جوز الهند، منخفض السعرات الحرارية وغني بالبوتاسيوم ومعروف أن له خصائص ترطيب أفضل من الماء العادي.

4: عصير الخيار، يحتوى على 90٪ من الماء وهو من أكثر الخضراوات ترطيبًا، فتعتبر عصائر الخضراوات أفضل للترطيب من عصائر الفاكهة لأن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة قد تمنع الترطيب.

5: شاي الأعشاب مثل شاي الكركديه، شاي الورد أو شاي البابونج هي مشروبات مرطبة و طبيعية وخالية من الكافيين.