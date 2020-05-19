12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل، الثلاثاء، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16659 إصابة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 277 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أن 50 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 42 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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وحسب الوزارة، فإن 38 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما تماثل 13435 من إجمالي عدد المصابين، للشفاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2946 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر مارس الماضي.