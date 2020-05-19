اقترب العيد فهل تبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن؛ لتتمتعي بقوام مثالي قبل العيد، فلما لا تفكرين في تجربة الرجيم التالي وخطته لـ5 أيام. اقرئي ايضا : رجيم مذهل.. لرشاقتك في رمضان بتناول حلويات لقوام مثالي قبل عيد الفطر إليك خطة الرجيم يقدمها موقع هيلث، فلازال لديك فرصة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.. لمدة 3 أيام الإفطار شوربة خضار + نصف فرخة مشوية + سلطة

سناك بعد الإفطار بـ3 ساعات..

1 قطايف مرة واحدة فقط

سناك.. خيار Advertisements السحور 3 ملاعق فول + سلطة + زيادي لايت لمدة يومين كوب أرز مسلوق + سلطة أو خضار في الفرن + شريحة لحم مشوي

سناك بعد 3 ساعات

1ثمرة فاكهة سناك..

خيار السحور طبق سلطة + بيضة مسلوقة + قريش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجيم الـ5 أيام فرصة للتخلص من الوزن الزائد قبل العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.