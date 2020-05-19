صحة ورشاقة

الصحة العالمية تطالب بتوفير لقاح كورونا بثمن رخيص

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطالب بتوفير لقاح بثمن رخيص والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020

اتفق أعضاء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على ضرورة توافر أي لقاح أو دواء مستقبلي لعلاج فيروس كورونا بثمن رخيص للعالم.

 

وتبنت الدول الأعضاء بالمنظمة في اجتماعها السنوي، الثلاثاء، قرارا يدعو إلى سهولة الحصول على المنتجات الدوائية على مستوى العالم وفي الوقت المناسب، وبصورة متساوية وتوزيعها بصورة عادلة لمواجهة فيروس كورونا.

 

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كما طالبت الدول الأعضاء، قطاع الصيدلة والقطاعات الأخرى المشاركة في عمليات البحث والتطوير بمشاركة الآخرين في براءات الاختراع.

 

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو، أنه يجب على منظمة الصحة العالمية أن تقدم تقييما "محايدا" و "مستقلا" لمراجعة استجابتها لأزمة ، وتحديد مصدره وطريقة انتقاله.

 

وكشف، أثناء الاجتماع السنوي الذي انطلق الاثنين ولمدة يومين، أن اليابان ستساهم بمبلغ 280 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية، للتعامل مع الوباء.

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