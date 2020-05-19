190 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتماثل 21 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإصابات الجديدة بينها 117 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 72 حالة لمخالطين لمصابين وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين ارتفع إلى 2952 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً يبلغ 4410 منها 4401 مستقرة 9 تحت العناية.