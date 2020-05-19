3 إصابات جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإصابات الجديدة سجلت بين الموجودين داخل الحجر الصحي والعائدين عبر معبر رفح البري مؤخراً، موضحة أن الحالات لسيدة سبعينية وشاب أربعيني والثالثة لشاب عمره 19 عاماً.

وبهذه الإصابات، يرتفع عدد الإصابات في قطاع غزة إلى 23 إصابة، في حين يرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 570 إصابة.





وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة في فلسطين منها 7 في ضواحي القدس وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

Advertisements

وأضافت الكيلة أن حصيلة الإصابات المسجلة في فلسطين تبلغ 567 إصابة، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 99 إصابة، قبل أن تسجل 3 إصابات جديدة في القطاع.





وأشارت إلى أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في قطاع غزة يضاف لها الإصابات الجديدة.

وتابعت: "المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن هي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس".

وأدخلت 1503 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي، الإثنين، فيما يبلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 19374.



