20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة.



وأضاف جابر، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن الحالات الجديدة بينها 3 لسائقي شاحنات على الحدود، وحالة لممرّض في مركز صحّي العمري، و14 من مخالطي سائق الخناصري الذين كانوا يخضعون للحجر, وحالتين لأردنيين من أماكن الحجر الصحي في البحر الميت.

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وأوضح أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء من الفيروس في مستشفى الأمير حمزة.

وأشار إلى أنه تم إجراء 4226 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، وسنزيد عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية.