الخليج 365الثلاثاء 2020/5/19 07:47 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة.
وأضاف جابر، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن الحالات الجديدة بينها 3 لسائقي شاحنات على الحدود، وحالة لممرّض في مركز صحّي العمري، و14 من مخالطي سائق الخناصري الذين كانوا يخضعون للحجر, وحالتين لأردنيين من أماكن الحجر الصحي في البحر الميت.
وأوضح أنه تم تسجيل 4 حالات شفاء من الفيروس في مستشفى الأمير حمزة.
وأشار إلى أنه تم إجراء 4226 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، وسنزيد عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.