منصة إثيوبية لدعم مقدمي الرعاية الصحية في مواجهة كورونا

أطلقت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، منصة عبر الهاتف المحمول، لتدريب العاملين في بالخطوط الأمامية القطاع الصحي على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان، إن المنصة الجديدة ستساعد في تدريب العاملين في مجال الإرشاد الصحي والقائمين على مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح البيان، أن البرنامج يعمل من خلال الجمع بين الرسائل القصيرة التفاعلية والتدريب الصوتي، لتزويد مقدمي الخدمة الصحية بالمهارات والمعرفة اللازمة لدعم مجتمعاتهم في وقف الجائحة.

ولفت البيان، إلى أن وزارة الصحة الاثيوبية تعمل مع منظمة "أمريف" للصحة الأفريقية في تنفيذ التدريب في جميع أنحاء البلاد، ليصل التدريب إلى آلاف العاملين الصحيين، مؤكدة أنه سيتم تدريب جميع العاملين في مجال الإرشاد الصحي في غضون شهر واحد وسيشاركون بنشاط في التصدي والوقاية من فيروس كورونا "كوفيد19".

وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 365.

وقالت الوزارة، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 12، بعد تعافي 4 حالات جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 5.

