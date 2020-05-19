الصحة العالمية تطالب بتوفير لقاح كورونا بثمن رخيص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق أعضاء منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على ضرورة توافر أي لقاح أو دواء مستقبلي لعلاج فيروس كورونا بثمن رخيص للعالم.



وتبنت الدول الأعضاء بالمنظمة في اجتماعها السنوي، الثلاثاء، قرارا يدعو إلى سهولة الحصول على المنتجات الدوائية على مستوى العالم وفي الوقت المناسب، وبصورة متساوية وتوزيعها بصورة عادلة لمواجهة فيروس كورونا.

كما طالبت الدول الأعضاء، قطاع الصيدلة والقطاعات الأخرى المشاركة في عمليات البحث والتطوير بمشاركة الآخرين في براءات الاختراع.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو، أنه يجب على منظمة الصحة العالمية أن تقدم تقييما "محايدا" و "مستقلا" لمراجعة استجابتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديد مصدره وطريقة انتقاله.

وكشف، أثناء الاجتماع السنوي الذي انطلق الاثنين ولمدة يومين، أن اليابان ستساهم بمبلغ 280 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية، للتعامل مع الوباء.