الكويت تسجل 1073 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 1073 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إلى 16 ألفاً و764 العدد الإجمالي للمصابين.

وسجلت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 121 حالة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق الثلاثاء، شفاء 342 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4681 حالة.