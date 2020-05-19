حالة وفاة و20 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6972 حالة.
وأوضحت أنه تم شفاء 132 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 3890.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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