شكرا لقرائتكم خبر عن عقار الانترفيرون يساعد فى شفاء الحالات الخطيرة لمرضى كورونا.. بحث علمى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر فريق دولي من الباحثين في معهد أبحاث مستشفى تورنتو العام عن أن العلاج المضاد للفيروسات الانترفيرون أظهر نجاحا في المساعدة على تسريع الشفاء للمرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا الشديدة من خلال العمل على تحسين التصفية الفيروسية، وتقليل من مستويات العلامات الالتهابية لمرضى كوفيد 19.

وأوضح تقرير لصحيفة neuroscience العلمية وفقًا للدراسة الجديدة التي نُشرت في Frontiers in Immunology، فإن العلاج بالإنترفيرون قد يسرع بشكل كبير من إزالة الفيروس ويقلل من مستويات البروتينات الالتهابية في مرضى فيروس كورونا خاصة الحالات الشديدة.

حيث وجد فريق البحث أن العلاج بهذا الدواء ، الذي تم استخدامه سريريًا لسنوات عديدة ، يقلل بشكل كبير من مدة الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي ، في المتوسط ​​بحوالي 7 أيام، كما أنه خفض من مستويات البروتينات الالتهابية الموجودة في الدم لدى مصابى فيروس كورونا.

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الإنترفيرون هي مجموعة من بروتينات الإشارات التي يطلقها جسم الإنسان استجابة لجميع الفيروسات، ويستهدف مراحل مختلفة من دورة حياة الفيروس ، مما يمنعه من التكاثر كما أنها تعزز الاستجابة المناعية من خلال تنشيط الخلايا المناعية المختلفة لإزالة العدوى ومع ذلك ، يمكن لبعض الفيروسات عرقلة آلية الدفاع الطبيعي هذه.

ووفقا للدراسة أجرى الباحثون هذه الدراسة الاستكشافية على مجموعة من 77 مريضًا باستخدام مصابين بكورونا في مدينة ووهان ، الصين تم إدخال هؤلاء المرضى إلى مستشفى يونيون ، كلية الطب تونجي ، في الفترة ما بين 16 يناير و 20 فبراير 2020. وكانوا يمثلون حالات معتدلة من المرض حيث لم يحتاج أي من المرضى إلى رعاية مكثفة أو مكملات أو أكسجين لفترات طويلة.

وأكد إلينوى فيش قائد الدراسة على الرغم من قيود الدراسة على مجموعة صغيرة من المرضى غير العشوائية ، فإن العمل يوفر العديد من الأفكار الهامة والجديدة حول مرض كوفيد 19أهمها أن العلاج بالانترفيرون يمكن أن يسرع عملية الإزالة الفيروسية من الجهاز التنفسي العلوي ويقلل أيضًا من مستويات الدورة الدموية من العوامل الالتهابية المرتبطة بـفيروس كورونا الشديده.