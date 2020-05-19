شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يحتاج طبيبك لقياس السوائل بين رئتيك وجدار الصدر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بزل الصدر من الفحوصات التي يستخدمها الأطباء لقياس السائل بين رئتيك وجدار الصدر، ويوجد عادةً 4 ملاعق صغيرة من السوائل في هذه المنطقة، تُعرف باسم "الفضاء الجنبي"، يمكن أن تتسبب مجموعة متنوعة من الأشياء في زيادة هذه السوائل، وعندما يحدث هذا، يطلق عليه الصنبور الجنبي، في هذا التقرير نتعرف على أسباب اجراء طبيبك بزل الصنبور، وفقاً لموقع "webmd".

وتضع السوائل الزائدة على الرئة ضغطًا إضافيًا على رئتيك، مما يجعل التنفس صعبًا، لإزالة السوائل الزائدة ومعرفة سببها، يستخدم الأطباء إجراء يسمى بزل الصدر.



بذل الصدر

عند إجراء بزل الصدر، يستخدم الطبيب الآشعة لوضع إبرة عبر جدار صدرك وفي الفضاء الجنبي، اعتمادًا على شدة حالتك، يمكن أن يكون إجراءً قصيرًا للمرضى الخارجيين.

لماذا أحتاج إلى بزل الصدر؟

أثناء بزل الصدر، يزيل طبيبك السوائل من الحيز الجنبي، هذا يخفف من ضيق التنفس وألم الصدر والضغط على رئتيك ثم يتم اختبار هذا السائل لمعرفة السبب وراء تراكم السوائل.

السبب الأكثر شيوعًا هو قصور القلب الاحتقاني ، والذي يحدث عندما لا يضخ القلب الدم بشكل صحيح إلى الجسم.

وتتضمن بعض الحالات الأخرى التي قد تسبب تراكم السوائل ما يلي:

-صديد في الفضاء الجنبي.

-تجلط الدم في الرئة.

-سرطان.

-ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية بالرئة "ارتفاع ضغط الدم الرئوي".

-تليف كبدى.

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-التهاب رئوي.

-ردود الفعل على الدواء.

-مرض السل.

-الالتهابات الفيروسية أو الفطرية أو البكتيرية.

بالإضافة إلى توجيهات طبيبك ، ضع في اعتبارك ما يلي:

-قد تخضع لفحص الدم قبل بذل الصدر، يمكن أن يُظهر ذلك أداء الكليتين ويسمح لطبيبك بمعرفة ما إذا كانت جلطات الدم لديك طبيعية.

-أعد قائمة بجميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها والحساسية التي تعاني منها، بما في ذلك أدوية التخدير (نوع من العلاج الطبي يمنعك من الشعور بالألم أثناء الجراحة).

-أخبر طبيبك إذا كنت تعتقد أنك قد تكونين حاملاً.

ماذا تعني نتائج بذل الصدر

بعد تقييم عمل المختبر من السوائل، سيخبرك طبيبك بالنتائج ويضع خطة علاجية.

على سبيل المثال، يمكن علاج العدوى التي تسببها البكتيريا بالمضادات الحيوية.