انسداد الأنف عند الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - يتنفس حديثو الولادة من الأنف بشكل إجباري حتى يبلغوا شهرين على الأقل. ويمكن أن يسبب انسداد الأنف ، إذا كان ثنائيًا وكاملًا ، ضيقًا شديدًا في التنفس.

قد تكون مشاكل مجرى الهواء الأنفي مقلقة عند حديثي الولادة والصغار. إذ إن الممر الأنفي يشكل 50٪ من إجمالي مقاومة مجرى الهواء. تزداد درجة الانسداد عندما يعاني الطفل من عدوى الجهاز التنفسي العلوي. الدكتور جوزيف سليمان، استشاري أنف وأذن وحنجرة، من مستشفى الإمارات، يرشد الأمهات إلى أسباب انسداد الأنف وعلاجاتها.

أسباب انسداد الأنف



يُعزى التهاب الأنف لمعظم الأطفال حديثي الولادة إلى

1 - عدوى الجهاز التنفسي العلوي الفيروسي.

2 - حساسية الحليب

3 - الارتجاع المعدي المريئي (ارتجاع الأنف)

الأسباب الأقل شيوعًا

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1 - التهاب الأنف الدوائي بسبب الاستخدام المفرط لقطرات الأنف المضيقة للأوعية الموضعية وابتلاع الأم لبعض الأدوية.

2 - الصدمة الناتجة عن وضع زجاجة الرضاعة أو الأنابيب الأنفية المعوية قد تؤدي إلى انسداد الأنف من جانب واحد أو ثنائي.

3 - رتق قمع الأنف، وهو عيب خلقي، يستوجب الجراحة.

4 - الشخير الزهري، وهي عبارة عن التهابات تحتاج لمضادات حيوية، وعادة ما يأخذها الطفل من الأم.

5 - الكلاميديا التنفسية وهي عبارة عن بكتريا يأخذها الطفل من أمه وتحتاج لمضادات حيوية أيضاً.

علاج أسباب انسداد الأنف



1 - إيجاد المسببات المعيقة وتحديدها بدقة.

2 – التأكد من التاريخ المرضي للعائلة، والفحص الجسدي لتقييم سالكية الأنف في كل منخر.

3 - استخدام منظار البلعوم الأنفي المرن، الذي قد يضطر إليه الطبيب، وقد يطلب فحص الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على التشخيص المناسب.

4 – استخدام محلول ملحي لتنظيف الأنف، حيث يمكن للأم تقطير مياه الملح، وهناك شفاطات خاصة للمولود تعيد إخراجها.

5 - شفط محتويات الأنف بشكل متكرر.

علاج الأسباب المتكررة



بالنسبة لارتجاع المريء المعدي المريئي الذي يتسبب بانسداد الأنف، فله عدة علاجات

1 - تغيير نوع الحليب.

2 - التأكد من الوضعية المناسبة لنوم الرضيع.

3 - إعطاؤه دواء .Ranitidine سيكون علاجاً مفيداً.

4 - سيكون من الضروري إجراءعملية جراحية لإعادة فتح مجرى الهواء عبر الأنف.