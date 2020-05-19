كل ما تريدين معرفته عن فيتامينات الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - جدول المحتوى 1. فيتامنيات تساعد على الحمل 2. أضرار عدم تناول الفيتامينات للحامل. 3. أفضل أنواع الفيتامينات للحامل. 4.ما هي أفضل فيتامينات للحامل؟ 5. أفضل فيتامينات للحامل والجنين حسب أشهر الحمل. 6. نصائح لتناول الفيتامينات أثناء الحمل. 7. الفيتامينات للمرأة الحامل و أهميتها أثناء الحمل. لكي تمر فترة الحمل بأمان وسلام، يجب أن تهتم الحامل بصحتها وصحة جنينها، وذلك عن طريق التغذية السليمة والرعاية الصحية المستمرة، ولكي تحصل على التغذية السليمة فيجب أن تحصل على الفيتامنيات أيضاً التي قد لا تتوفر في كل أصناف الطعام التي تتناولها، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" ومن خلال هذا الموضوع المتكامل أهمية الفتيامنيات في فترة الحمل، واضرار نقصها من خلال اللقاء مع الدكتورة سامية العبد الله، إختصاصية النساء والولادة كالآتي. 1. فيتامينات تساعد على الحمل يجب على كل إمرأة تخطط للحمل أن تتاكد أنها تحصل على تغذية جيدة.

ويجب أن تحصل على فيتامنيات تساعدها على الحمل مثل حمض الفوليك، ويجب على المرأة التي ترغب في الحمل أن تحصل على 400ميكروغرام منه يومياً، ويجب أن تحصل عليه الحامل من مصادره الطبيعية مثل الفواكه الحمضية" برتقال، جريب فروت"، أو على شكل أقراص تصرف لها حسب إرشادات الطبيب.

يتم تعاطي حمض الفوليك قبل الحمل بشهرين.

كما يجب على من ترغب بالحمل أن تحتفظ بمستويات عالية من فيتامين د.

كما يجب أن تحصل على عنصر الحديد، لأن إنخفاض الحديد يؤدي لتقليل فرص حدوث الحمل، وبالتالي فهي بحاجلة لفيتامين سي الذي يعزز امتصاص الحديد. 2. أضرار عدم تناول الفيتامينات للحامل يمكن أن يؤدي نقص تناول الفيتامنيات إلى حدوث الإجهاض.

ويمكن أن يؤدي إلى حدوث تشوهات عند الجنين، حيث أن الشهور الاولى من الحمل يتكون فيها الجنين ويكون بحاجة للعناصر الغذائية من أمه.

نقص حمض الفوليك على سبيل المثال يقلل من وصول الدم إلى الجنين فيحدث لديه مشاكل في الحبل الشوكي أي تشوهات خلقية.

كما أن البيتا كاروتين المتوافر في الجزر يمنع الإجهاض، وبالتالي فيجب أن تصل على الفيتامينات جميعها لكي لا تحدث مشاكل لها وللجنين. 3. أفضل أنواع الفيتامينات للحامل الفيتامينات عبارة عن مركبات عضوية لا يستغني عنها الجسم، ونظراً لعدم حصول المرأة عليها من الطعام بكميات متوازنة، فهي تحصل عليها على شكل أقراص أو فوار، وأحياناً على شكل حقن.

لا يمكن تفضيل أي نوع من الفيتامنيات على الآخر بالنسبة لفائدته للحمل فهي مفيدة للحامل بشكل عام.

النقص في الفيتامنيات يعتبر ضاراً للأم وللجنين، ويصبح منذراً بمشاكل صحية أخرى. 4. ما هي أفضل فيتامينات للحامل؟ يعتبر حمض الفوليك في الأشهر الأولى من الفتيامنيات التي تمنع حدوث التشوهات لدى الجنين.

كما يقلل حمض الفوليك من الشعور بالغثيان.

ويفيد فيتامين د الحامل في المحافظة على العظام والأسنان سليمة سواء لها أو للجنين في المستقبل حيث تتكون أسنانه وعظامه وهو في رحم الأم.

ويفضل أن تحصل الحامل على جرعات من فيتامين سي التي تعزز إمتصاص الحديد. 5.أفضل فيتامينات للحامل والجنين حسب شهور الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى يفضل أن تتناول الحامل حمض الفوليك لأنه يمنع تشوهات الجنين.

في الشهر الرابع يفضل أن تحصل الحامل على جرعات من فيتامين د حيث يعمل على تنظيم نسبة الفوسفات والكالسيوم في الجسم.

في الشهر السابع يفضل أن تحصل على جرعات من فتيامين سي، حيث يعمل هذا الفيتامين على إمتصاص عنصر الحديد، فمع تقدم الحمل نلاحظ أن نسبة الحديد تقل في جسم الحامل بسبب كبر حجم الجنين.

في الشهور الأخيرة من الحمل يفضل الحصول على فيتامين ب لأنه يقلل من شعور الحامل بالتعب والإرهاق. 6. نصائح لتناول الفيتامينات أثناء الحمل لا يفضل تناول الفيتامينات مع الشاي أو شرب الشاي بعد تناولها مباشرة.

يفضل تناولها في فترة الصباح والظهيرة.

تناول الفيتامينات في بداية اليوم يسمح للجسم بإمتصاصها بصورة جيدة.

يفضل عدم تناولها قبل النوم لأن بعضها يسبب الأرق. 7. الفيتامينات للمرأة الحامل وأهميتها أثناء الحمل Advertisements في بداية الحمل تعمل على تقليل فرص الإجهاض والنزف المنذر به.

تمنع تشوهات الجنين.

تقلل من شعور الحامل بالتعب والإرهاق، وتزيد من طاقتها ونشاطها.

تحافظ على سلامة عظامها وأسنانها.

تقلل من إحتمالات الولادة المبكرة.

ليس صحيحاُ أن الفيتامينات تزيد من وزن الحامل، ولكنها تحسن وظائف جسمها وتحمي بشرتها وشعرها.









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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.