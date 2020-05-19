طرق متابعة الأبناء دراسياً عن بعد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - يحار أغلب الآباء في طرق متابعة الأبناء دراسياً بعد تعطيلهم والبدء بالدراسة عن بعد، ويشعرون بزيادة المهام عليهم أكثر فأكثر نتيجة متابعة دراسة أبنائهم عن بعد، فما عليهم القيام به لتخطي هذه المرحلة بسبب العزل المنزلي خوفاً من تفشي، الوباء العالمي، فيروس كورونا، أعلم أن مدرسة طفلك ستتواصل معك وتوفر أنشطة تعليمية لطفلك للقيام بها في المنزل، وذلك باستخدام طرق الاتصال العادية مثل موقع المدرسة والرسائل الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني والأدوات الأخرى عبر الإنترنت.

قال الدكتور محمد هاني، اختصاصي الصحة النفسية واستشاري علاقات أسرية، إنه الآن تم إغلاق المدارس في جميع دول العالم، بسبب فيروس كورونا، فكيف يتم التعليم عن بعد، وهل يمكن للمعلمين نقل بعض أو كل أنشطة التعلم لطفلك إلى هذه المساحات عبر الإنترنت؟

متابعة الأبناء دراسياً

قدم الدعم لأطفالك من خلال

تحديد الروتين والتوقعات.

تحديد مساحة لطفلك للعمل فيها.

مراقبة الاتصالات من المعلمين.

تبدأ وتنتهي كل يوم بتسجيل المعلومات.

القيام بدور نشط في مساعدة أطفالك على معالجة تعلمهم.

تشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضة بالمنزل.

مراجعة طفلك بانتظام لمساعدته على التحكم في التوتر.

مراقبة مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك على الإنترنت.

الحفاظ على أطفالك اجتماعياً، ولكن وضع قواعد حول تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعرفي على مسؤوليات الطالب أثناء التعلم عن بعد



يجب تعديل هذه المسؤوليات وفقاً لعمر طفلك

تأسيس أو اتباع روتين يومي للتعلم.

تحديد مساحة آمنة ومريحة وهادئة في المنزل حيث يمكن العمل بفعالية ونجاح.

مراقبة المنصات الرقمية والاتصالات بانتظام للتحقق من الإعلانات والتعليقات من المعلمين.

استكمال المهام بنزاهة وصدق أكاديمي، وبذل قصَارَى جهدهم.

بذل قصَارَى جهدهم للوفاء بالجداول الزمنية والالتزامات وتواريخ الاستحقاق.

التواصل بشكل استباقي مع معلميهم إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالمواعيد النهائية أو بحاجة إلى دعم إضافي.

التعاون ودعم زملائهم في تعلمهم.

الامتثال لسياسة «استخدام الطلاب للأجهزة الرقمية وسياسة الخدمات عبر الإنترنت.«

البحث والتواصل مع موظفي المدرسة كلما ظهرت احتياجات مختلفة.

تحديد الروتين والتوقعات

يجب أن تزود مدرستك طفلك بجدول زمني لتعلمه، سيشمل ذلك فترات راحة منتظمة للنشاط وتناول الطعام والشراب، في فترات انقطاع النشاط، من المهم أن ينهض الطلاب يتحركون، لكي يستعيدوا نشاطهم الذهني من جديد.

من اليوم الأول، ستحتاج إلى إنشاء إجراءات روتينية وتوقعات، يجب عليك استخدام الجدول الزمني الذي توفره مدرستك لتحديد ساعات العمل العادية للمدرسة.

حافظ على روتين النوم المعتاد للأطفال الأصغر سناً، وتوقع الشيء نفسه من أطفالك الأكبر سناً في المرحلة الابتدائية والثانوية.

من المهم أن تحدد هذه التوقعات بمجرد تنفيذ التعلم عن بعد، وليس بعد عدة أيام بعد أن يصبح من الواضح أن الطفل يعاني من غياب الروتين.





تهيئة بيئة تعليمية

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حاول إنشاء مساحة تعلم هادئة ومريحة، قد يكون لطفلك مكان منتظم للقيام بالواجبات المنزلية في الظروف العادية، ولكن هذه المساحة قد لا تكون مناسبة للعمل لفترة طويلة من الزمن.

يجب أن تكون المساحة للتعلم الممتد مساحة عامة، عائلية وليس في غرفة النوم. يجب أن يكون مكاناً يمكن أن يكون هادئاً في بعض الأحيان ولديه إشارة إنترنت لاسلكية قوية، إن أمكن، قبل كل شيء، يجب أن يكون مكاناً توجد فيه أنت أو شخص بالغ آخر وتراقب تعلم أطفالك.

أسئلة عليك أن تسأليها لطفلك في الصباح أثناء تعليمه عن بعد

ماذا ستتعلم اليوم؟

ما هي أهدافك التعليمية؟

كيف ستقضي وقتك؟

ما الموارد التي تحتاجها؟

ما الدعم الذي تحتاجه؟

أسئلة عليك أن تسأليها لطفلك بعد الظهر أثناء التعليم عن بعد