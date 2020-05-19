تعرفي على طريقة عمل غريبة ملونة لنجلاء الشرشابى

القاهرة – لايف ستايل نقدم لكم طريقة عمل غريبة ملونة لنجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. مقادير غريبة ملونة نصف كيلو دقيق 1 كوب سكر بودرة ذرة ملح فانيليا بياض بيضة ألوان طعام Advertisements ملعقتين كاكاو خام طريقة عمل غريبة ملونة * فى العجان ضعى الدقيق والسمنة والملح والفانيليا وبياض بيض وسكر بودرة حتى تمتزج تماما. * تقسم العجينة الى عدة اجزاء الاول يضاف له كاكاو وسمنة والثاني لون طعام أخضر والثالث لون طعام أحمر * تقطع العجينة كرات صغيرة وتدخل الفرن على درجة حرارة حرارة 180 لمدة ربع ساعة تقريبا. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

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