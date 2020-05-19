نانسي بيلوسي منزعجة من تزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي مجانًا

انتقدت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة، نانسي بيلوسي، خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسليم 200 جهاز تنفس اصطناعي إلى روسيا مجانا.

وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قد أعلن أمس أن الولايات المتحدة ستزود روسيا بـ200 جهاز تنفس اصطناعي مجانا، في إطار المساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

وقالت بيلوسي لشبكة "CNN" تعليقا على هذا الأمر: "إنهم يقدمون أجهزة تنفس اصطناعي بأكثر من 5 ملايين دولار إلى روسيا. روسيا بمقدورها تماما الدفع مقابل أجهزة التنفس الاصطناعي. إنهم (في إدارة ترامب) يديرون الأمور بطريقة غير مقبولة".

الجدير بالذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق طائرة شحن إلى الولايات المتحدة محملة بالإمدادات والمعدات الطبية للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

وتضمنت شحنة المساعدات الروسية للولايات المتحدة على وجه الخصوص 45 جهاز تنفس اصطناعي، و15 ألف كمامة ذات تهوية، ومليون قناع طبي.

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وبدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية بهذه المناسبة إن واشنطن وموسكو ساعدتا بعضهما البعض أكثر من مرة في الماضي، ولا شك في أنهما ستواصلان فعل ذلك في المستقبل.

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