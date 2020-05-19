إثيوبيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/5/19 03:12 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 365.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اكتشاف الحالات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 3271 شخصاً خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحالات الجديدة لـ11 رجلا و3 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 9 و68 عاما، بينهم 6 حالات لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و6 حالات بسبب المخالطة، فيما لم يذكر سبب الحالتين.
وأضافت أن الإصابات الـ14 تتوزع في مختلف مناطق البلاد، حيث يوجد منها 9 حالة بأديس أبابا و3 حالات في إقليم الصومال وحالة واحدة لكل من إقليمي التجراي وأوروميا.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 120، بعد تعافي 4 حالات جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 5.
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