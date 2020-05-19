إثيوبيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 365.



وقالت الوزارة، في بيان، إن اكتشاف الحالات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 3271 شخصاً خلال 24 ساعة.

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وأوضحت أن الحالات الجديدة لـ11 رجلا و3 سيدات، تتراوح أعمارهم بين 9 و68 عاما، بينهم 6 حالات لهم تاريخ سفر خارج البلاد، و6 حالات بسبب المخالطة، فيما لم يذكر سبب الحالتين.

وأضافت أن الإصابات الـ14 تتوزع في مختلف مناطق البلاد، حيث يوجد منها 9 حالة بأديس أبابا و3 حالات في إقليم الصومال وحالة واحدة لكل من إقليمي التجراي وأوروميا.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 120، بعد تعافي 4 حالات جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 5.