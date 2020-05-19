كورونا في بريطانيا.. 43 ألف وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب العدد الرسمي لحالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا من 43 ألف حالة. ووفقا لإحصاء لرويترز فإن البيانات تشمل الحالات المشتبه بها وتؤكد أن المملكة المتحدة هي الأكثر تضررا بفيروس كورونا في أوروبا. والأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني لإنجلترا وويلز رفعت عدد الوفيات إلى 42990 حالة على الأقل بحسب ما يُظهر إحصاء رويترز الذي اشتمل على بيانات منشورة سابقا من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وكذلك بيانات الوفيات الحديثة الصادرة من مستشفيات إنجلترا.

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