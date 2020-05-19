القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ميانمار تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية راخين، حيث دفعت الهجمات العسكرية ضد أفراد الروهينجا عام 2017 لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد ميانمار بقيادة الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الصحة في ميانمار في بيان مساء الإثنين إن رجلا يبلغ 35 عاما عاد مؤخرا من ماليزيا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، أثناء خضوعه للحجر الصحي في بلدة ثاندوي بجنوب البلاد.
ويأتي هذا الاعلان عقب أن حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش في مارس الماضي من أن مخيمات النازحين المزدحمة في ولاية راخين" تعد مصدرا لفيروس كورونا"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت السلطات أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مخيمات بنجلاديش، مما أثار مخاوف من ما وصفته وكالات الإغاثة بأنه قد يكون كارثة صحة عامة بالنسبة للاجئين من أفراد الروهينجا.
وسجلت ميانمار حتى الآن 191 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميانمار تسجل أول إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.