ميانمار تسجل أول إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ميانمار تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية راخين، حيث دفعت الهجمات العسكرية ضد أفراد الروهينجا عام 2017 لتوجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد ميانمار بقيادة الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الصحة في ميانمار في بيان مساء الإثنين إن رجلا يبلغ 35 عاما عاد مؤخرا من ماليزيا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، أثناء خضوعه للحجر الصحي في بلدة ثاندوي بجنوب البلاد.

ويأتي هذا الاعلان عقب أن حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش في مارس الماضي من أن مخيمات النازحين المزدحمة في ولاية راخين" تعد مصدرا لفيروس كورونا"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت السلطات أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مخيمات بنجلاديش، مما أثار مخاوف من ما وصفته وكالات الإغاثة بأنه قد يكون كارثة صحة عامة بالنسبة للاجئين من أفراد الروهينجا.



وسجلت ميانمار حتى الآن 191 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة.