7 أطعمة تحسّن مزاجك داخل الحجر الصحي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل الحجر المنزلي قد تعانين من تقلبات المزاج وعسر الهضم من حين لآخر، ولتفادي هذا الأمر يمكنك اعتماد حمية غذائية متوازنة تحتوي على العديد من الأطعمة الصحية، والتي بدورها تتضمن بعض الأحماض الأمينية المحسنة للمزاج مثل حمض التريبتوفان وسيروتونين.

فيما يلي تعرفي معنا على 7 أطعمة ضحية ستساعدك على تعزيز مزاجك:

البيض

يزيد محتوى البروتين في البيض من نسبة التربتوفان في الدم، كما أنه غني بالتيروزين الذي يعمل على تحسين الصحة العقلية والتركيز، والكولين الذي يعزز الذاكرة والصحة العقلية، والسيلينيوم الذي يعد معدنا مضادا للاكتئاب، بالإضافة إلى البيوتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، كل هذه المواد تجعل البيض عنصرا ضروريا في وجبتك اليومية.

الجبن

يحتوي على أعلى نسبة من التربتوفان مقارنة بمعظم مصادر اللحوم، وليس من المستغرب أن طبق الماك إندتشيز الذي يعشقه الجميع يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، كما أن المزج بين جبنة الشيدر والبيض والحليب يعزز من مستويات السيروتونين، لذلك ننصحك بتضمينه في نظامك الغذائي.

الفواكه الاستوائية

يعد الأناناس من الفواكه الاستوائية الغنية بالفوائد الغذائية، حيث يحتوي على البروميلين، وهو أنزيم يعمل على تحسين عملية الهضم، أما الموز الناضج فيحتوي على نسبة عالية من فيتامين بي 6 ، مما يؤدي إلى توليف الناقلات العصبية المحسنة للمزاج من قبيل الدوبامين والسيروتونين في الجسم، ويحتوي الموز الأخضر الأقل نضجًا على تركيز أعلى من البريبايوتكس (نوع من الألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك)، والتي ترتبط بتقليل خطر الإصابة باضطرابات المزاج.

الأسماك الدهنية

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الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل والأنشوجة والتونة الطازجة أو المجمدة أو المعلبة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب وتحسن مستويات الكوليسترول وتخفض ضغط الدم، وتتكون أحماض أوميجا 3 الدهنية من الدهون الأساسية حمض DHA وحمض EPA، والتي يجب تناولها ضمن نظامك الغذائي أو على شكل مكملات غذائية لأن الجسم لا ينتجها.

الأفوكادو

الأفوكادو هو فاكهة الموسم الحالي، ويحتوي على أكثر من 25 عنصرا غذائيا مفيدا لصحتك، إنه مصدر للألياف القابلة للذوبان والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على موازنة مستويات الغلوكوز في الدم ويمكن أن يمنع مقاومة الأنسولين، كما يمكن أن يقلل محتوى فيتامين بي وكي من مستويات الإجهاد في الجسم، مما يحسن عمل الجهاز العصبي ويعزز مزاجك العام.

التوت الأرجواني او الأزرق أو الأسود

التوت الطازج أو المجمد سواء الأسود أو الأزرق غني بمضادات الأكسدة، وهذا يقلل من الالتهاب في الجسم، والذي بدوره يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بالاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على عناصر محسنة للمزاج كالفلافونويد، مما يعزز صحة دماغك عن طريق زيادة تدفق الدم إلى دماغك، كما أنه يقلل الالتهاب ويعزز مزاجك بشكل إيجابي، وتحتوي أيضا على 70% أو أكثر من الكاكاو ونسبة أقل من السكر، لكن تذكري أن الكمية الموصى بها هي قطعتان إلى ثلاث في اليوم.

في حين أن شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء تحتوي على السكر والدهون، هذه الأخيرة تقلل من التأثيرات الإيجابية للفلافونويد في جسمك.