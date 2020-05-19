5 نصائح لنظافة شخصية مثالية للسيدات فى فصل الصيف

النظافة الشخصية إحدى أدوات النساء للحفاظ على سحرهن، وأناقتهن، فالنظافة الأنثوية مهمة جدا من أجل رائحة جسد جذابة، فرائحة الجسد الكريهة، ربما تنبع من التعرق، أو الملابس التى نرتديها. فى كلتا الحالتين، نحن بحاجة إلى تعزيز النظافة العامة لدينا من أجل تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.

ونقدم فى هذا التقرير بعض نصائح النظافة التى يمكن أن تساعدك على متابعة حياتك اليومية بكل سهولة وفقًا لموقع "بولد سكاى" الهندى:

حلاقة الشعر الزائد

الشعر الزائد مشكلة شائعة لدى النساء لذلك يجب حلاقته باستمرار، وعدم السماح له بالنمو، فهو أحد مسببات التعرق والرائحة الكريهة، وهو ما يتطلب ارتداء التنانير أو الفساتين ذات السراويل الفضفاضة لكى تحصلى على جسد جاف دون عرق.

اختارى سراويل القطن والدانتيل

يجب أن تبقى منطقتك الخاصة جافة لمنع التهيج الذى قد يؤدى إلى الالتهابات والروائح الكريهة، لذلك عليكِ ارتداء الملابس الداخلية القطنية أو الدانتيل، وذلك لأن موادهم لا تسمح للرطوبة بالتراكم وبالتالى تقليل التهيج والتعرق.

استخدمى مزيل العرق

الاستحمام بانتظام سيبقيك نظيفة تماما ولكنه لن يمنع رائحة العرق طوال اليوم، فى حين أن العطور والبخاخات تلعب أيضًا دورًا كبيرًا فى مساعدتك على شم الرائحة، لذلك فإن استخدام مزيل العرق يقطع شوطًا إضافيًا ويساعد على القضاء على البكتيريا المتعددة التى يتم إنتاجها عندما تتعرقى وبالتالى تتركى رائحتك جيدة طوال اليوم.

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استخدمى المناديل المبللة

المناديل المبللة هى كل شيء. ستحتاجهم لمسح حذائك، ومسح العرق، وخلع الماكياج، وتعقيم يديك، وغيرها من التفاصيل، لذلك اقتنى مناديل الأطفال، فهى أكثر سهولة فى الاستخدام وخالية من الكحول فى الغالب، وبالتالى لن تؤثر سلبا على بشرتك.

اغسلى أسنانك مرتين يوميًا

يضمن تنظيف أسنانك ليلا إزالة جميع الأطعمة التى تتراكم على أسنانك خلال النهار قبل أن يتمكنوا من بناء البلاك الذى سيأكل أسنانك ويؤدى إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

بعد تنظيف أسنانك، استخدمى دائمًا غسول الفم لشطف أو قتل البكتيريا التى ربما لم تزيلها فرشاة الأسنان. غسل الفم مفيد أيضًا فى مكافحة تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

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