فتاة تستعرض مهاراتها في كرة السلة تواجه نهاية مؤلمة

يؤمن بعض الأشخاص أن لديهم مهارات خاصة تميزهم عن غيرهم، ويكون ذلك في مجالات مختلفة منها الألعاب الرياضية، التي تشمل كرة السلة؛ وتحاول فتاة أن تظهر مستوى المهارة الفريدة التي تمتلكها في التصويب وإحراز الأهداف بأوضاع مختلفة، منها أن تقوم بتصويب الكرة نحو السلة بينما تكون متجهة في الناحية الأخرى منها.وتداول بعض رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو، لفتاة تقوم بتصويب الكرة نحو السلة التي توجد خلف ظهرها ظنا منها أن الكرة ستحرز هدفا يكشف مدى مهاراتها أمام الكاميرا، لكن الواقع أن ما حدث كان غير ذلك تماما.

وبحسب الفيديو، واجهت الفتاة الكاميرا وهي تلقي الكرة نحو السلة، لكنها لم تحرز الهدف، وبدلا من ذلك اصطدمت الكرة بجانب السلة وارتدت في الاتجاه المعاكس لتعود في نفس الاتجاه الذي خرجت منه نحو رأس الفتاة لتصطدمها بقوة أسقطتها أرضا.ويظهر الفيديو لحظات متناقضة إحداها للفتاة وهي ترقص فرحا بما كانت تعتقد أنها مهارة فريدة في إلقاء الكرة نحو السلة، والأخرى، لحظة مأساوية ترصد فشل التسديدة وسقوط الفتاة بأثر الصدمة.

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