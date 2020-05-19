4 مرطبات طبيعية تجعل بشرتك متوهجة وناعمة

تحلم كل امرأة فى الحصول على بشرة متوهجة وناعمة، ورغم وجود المئات من مستحضرات التجميل باهظة الثمن، إلا أنه من الصعب العثور على منتج يعطيك النيجة التى تتمناها النساء، ويؤكد خبراء التجميل أن إحدى الطرق التى يمكنك من خلالها تغيير روتين العناية بالبشرة هو استخدام المنتجات الطبيعية.

وتمتلك الزيوت الطبيعية فوائد متعددة أهمها أنها وحدها قادرة على استعادة توهج البشرة الطبيعية بالإضافة إلى أنها ليست تفاعلية مثل المواد التى تحتوى على مواد كيميائية والتى تجرد البشرة من الرطوبة وتتركها باهتة وجافة.

ووفقًا لموقع "Bold Sky" الهندى إليك قائمة بالمرطبات الطبيعية القوية التى تستحق التجربة:

1. زيت جوز الهند

واحدة من أفضل المرطبات التى يمكنك استخدامها على الإطلاق، حيث أنها تعزز إنتاج الكولاجين الذى يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وله خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا للحفاظ على صحة بشرتك.

كما أنه ينشط بشرتك ويساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة طوال الوقت، بالإضافة إلى أن زيت جوز الهند ينعم بشرتك ويمنحها إشراقة طبيعية.

وتعد أفضل طريقة لاستخدامه هى تطبيقه كمرطب ليلى قبل النوم لأنه يمكن أن يجعل بشرتك داكنة عند استخدامه كمرطب نهاري.

2. زبدة الشيا الخام

تم استخدام زبدة الشيا للعناية بالبشرة لفترة طويلة، حيث تمتلك فوائد كثيرة تمنحها شعبية كبيرة، حيث تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ومكافحة الشيخوخة، وتعزيز الكولاجين وحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

كما أنه يرطب بشرتك بعمق لذا فهو مثالى للبشرة الجافة، يمكن استخدام زبدة الشيا لعلاج ندبات حب الشباب وتهدئة نتوءات الحلاقة أيضًا.

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3. الصبار

يعد الصبار من أكثر المواد الطبيعية المفيدة لجمالك ليس فقط البشرة وإنما أيضا للشعر، وهو مناسب للبشرة الحساسة جدا، حيث يمنع التجاعيد والخطوط الدقيقة حتى يتم تجديد بشرتك.

يمكنك استخدامه من خلال تطبيقه موضعيا بعد الاستحمام ووضع بضع قطع فى ماء الاستحمام. يمكنك استخراج الجل مباشرة من النبات أو الحصول عليه فى عبوات من المتاجر.

4. زبدة الكاكاو

زبدة الكاكاو لها فوائد قوية لبشرتك، تزيد هذه الزبدة من تدفق الدم للبشرة الشابة، لذا ستبدو أكثر إشراقًا وتحمى بشرتك أيضًا من أضرار أشعة الشمس، لكن لا تتخطى واقى الشمس الخاص بك، سوف يرطب بشرتك عن كثب ويحسن مرونتها أيضًا.

تذكرى أن تشربى الكثير من الماء، حيث تحتاج بشرتك إلى الترطيب من الداخل أيضًا، لذلك يجب عليك شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

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