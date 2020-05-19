3 طرق تُساعدك على قضاء عطلة "عيد الفطر" دون ملل

في ظل الظروف التي نعيشها للتعايش مع فيروس كورونا فرض مجلس الوزراء بعض القرارات التي تحد من التجمعات والازدحام في العيد ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة لقضاء العيد بدون ملل .

1. إشراك الأطفال

تعبت من الجلوس بالمنزل يمكنك ان تقوم ببعض النشاطات المنزلية للقضاء علي الملل من خلال الاشتراك بالالعاب المنزلية مع ابناءك وزوجتك مثل الكوتشينا والطاولة وغيرها من الالعاب

2- تجهيز سفرة مختلفة في العيد من خلال مشاركة الابناء والام في المطبخ وعلي السفرة الاستعداد في العيد ببعض الديكورات المنزلية والالوان المبهجة اجعل الأطفال أكثر مشاركة. اجعلهم يفجرون البالونات ، ويقطعون أقمار الهلال والنجوم من ورق البناء ويعلقون الزينة حول المنزل، احصل على اللافتات ، والكثير من أنواع الطعام المختلفة ، وادعُ العائلة والجيران. تمرير الحسنات الصغيرة للأطفال. تذكر أن العيد هو وقت الاحتفال!، وجرب البولينج في العيد مع التقاط عدد هائل من الصور التي لم تحصل عليها من قبل في العيد.

3. جعل الهدايا المصنوعة يدويا

العيد هو الوقت المناسب لتقديم الهدايا لأفراد الأسرة. إذا كنت تبحث عن طريقة غير مكلفة للقيام بذلك ، فجرب الهدايا المصنوعة يدويًا. يمكن للأطفال صنع هدايا محلية الصنع أيضًا، و يمكن أن يكون حرفًا ، أو قرصًا مضغوطًا مختلطًا من نشيدك المفضل، أو ببساطة تغليف الحلوى الخاصة التي صنعتها. تخيل الحصول على (أو إعطاء!) سلة من ملفات تعريف الارتباط المخبوزة ، وسوار مصنوع يدويًا وكتاب سيكون هدية لن تنساها أبدًا.

هناك العديد من الطرق لجعل هذا العيد لا ينسى. اسأل أفراد الأسرة عن الأفكار وماذا يفضلون القيام به وحاول البناء من هناك. لا تقضي هذا اليوم ببساطة في قضاء يوم من المدرسة أو العمل ، والنوم فيه ، وتفويت نقطة هذه العطلة المباركة. يمكن أن يكون القليل من التخطيط المسبق بداية تقليد يستحق الاحتفال.

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