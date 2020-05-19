فوائد لا تتخيّلها لتناول الخوخ لتحسين الصحة والمناعة

الخوخ من الفواكه المفضلة عند الكثيرين نظرا لمذاقه الطبيب وشكله المبهج ، فضلا عن ذلك يحتوى الخوخ على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الخوخ هى:

فوائد الخوخ على صحة الجسم

1:يحتوى الخوخ على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والجراثيم.

2:يحتوى الخوخ على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة.

3:يحافظ على صحة الجلد ويحيمه من الالتهابات وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكولاجين وفيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة.

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4:يحتوى الخوخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والألياف التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم والحفاظ على صحة الجسم.

5:يعتبر الخوخ من الفواكه الهامة لصحة القلب والأوعية الدموية وحمياتها من الجلطات وتصلب الشرايين.

6:يحتوى الخوخ على كمية عالية من الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم .

7:تناول الخوخ يعمل على تعزيز صحة الكلى وحمايتها من المشاكل التى تتعرض لها.

8:يحتوى الخوخ على الحديد الذى يعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم، لذلك ينصح مرضى الانيميا بتناول الخوخ دائما.

9:يعزز صحة الجهاز التنفسى والرئتين وحمايتهم من التلف والمشاكل وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى والفيتامينات الأخرى.

10:يطرد الجراثيم والسموم من الجسم ويحافظ على صحة الامعاء .

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