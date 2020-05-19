6 فوائد غير متوقعة لتناول التين المجفف الأكثر حضورًا في رمضان

القاهرة – لايف ستايل يتمتع التين المجفف بالعديد من الفوائد الصحية لكنه فى المقابل يغفل الكثيرين تناوله على مائدة رمضان فهو يعالج العديد من الأمراض. ونستعرض فيما يلي أبرز فوائده يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندى: 1. ييحارب الصداع . يساعد تناول 3 حبات من التين المجفف فى على علاج الصداع النصفي والأرق 2. يخفف من الإمساك يحتوى التين المجفف على نسبة عالية من الألياف التى تحارب الإمساك. 3. يعالج التهابات الجهاز التنفسي التين المجفف غني بالمركبات الفينولية والأحماض العضوية. كما أنها تمتلك خاصية مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق أو مشاكل الشعب الهوائية الأخرى. 4. يساعد على ضبط السكري Advertisements تناول التين المجفف يساعد ضبط مستويات الجلوكوز في الدم ومستويات الكوليسترول. 5. صحة الجهاز الهضمى تناول التين المجفف يساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وإعطاء الشعور بالامتلاء. التين مليء بالألياف الغذائية التي تساعد على إبقاء جوعنا بعيدًا. 6. تنظيم ضغط الدم تناول التين المجفف يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب الأخرى. وفقا لدراسة ، يساعد المستخلص المائي لفاكهة التين على خفض ضغط الدم بسبب وجود المركبات الفينولية. قد يهمك أيضا: تعرف على الفوائد الصحية الفستق للحامل ومرضى القلب الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناول الشاي الأخضر أهمّها الأنيميا

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