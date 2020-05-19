أبرز الطرق خاطئة لفقدان الوزن عليك الإنصراف عنها

يعتمد بعض الأشخاص على طرق خاطئة لفقدان الوزن والتخلص من الدهون، والتي قد تأتي بنتائج عكسية على الصحة العامة.الخطأ الأول هو تقليص عدد الوجبات، حيث أثبتت الدراسات أن تناول عدد وجبات أقل يؤدي لتراكم الدهون في منطقة البطن.

الخطأ الثاني هو تناول الخل حيث يساهم في ضبط نسبة سكر الدم وكبح الشهية، إلا تناوله أكثر من مرة على مدار اليوم قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الحلق وقرح المعدة.

الخطأ الثالث هو الاعتماد على نوع واحد من الطعام، حيث يساعد على فقدان الوزن في مدة قصيرة، ولكن سرعان ما يكتسب الجسم الوزن الذي فقده مرة أخرى

الخطأ الرابع هو الإفراط في ممارسة الرياضة، حيث يؤدى لارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم ما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب، لذلك يجب ممارسة الرياضة لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين على مدار اليوم.

الخطأ الخامس هو عدم تناول الكربوهيدرات، حيث أنه من العناصر الغذائية التي تؤدي إلى تقليل الوزن وليس العكس حيث يتحول لسكريات تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

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الخطأ السادس هو ممارسة الرياضة على معدة فارغة دون تناول وجبة الإفطار، حيث يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية بدلا من الدهون.

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