5 تمارين ساعدت الأمير تشارلز على الشفاء من فيروس "كورونا"

كشف تقرير أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، استعان بخمس تمرينات رياضية بسيطة ساعدته على التعافي سريعا من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به.وكان صاحب الـ71 عاما يمارس هذه التدريبات المعتمدة من جانب القوات الجوية الكندية بشكل يومي، لتساعده على التعافي من الفيروس بشكل سريع رغم كبر سنه؛ وجاءت التمارين كالتالي:

تمرين التمدد

في هذا التمرين يقوم الشخص بالوقوف وفتح قدميه جيدا، ثم تمديد ذراعيه للأعلى، ثم الانحناء إلى الأمام ببطء مع إنزال ذراعيه إلى الأسفل حتى تلمس قدميه، ثم العودة إلى الوضع الأول مرة أخرى. وتجب ممارسة هذا التمرين لمدة دقيقتين.

تمرين البطن

في هذا التمرين يقوم الشخص بالاستلقاء على ظهره وثني ركبتيه، مع وضع يديه تحت رأسه، وبعد ذلك يقوم برفع رأسه والنصف الأعلى من جسمه حتى يلامس صدره ركبتيه. وبعد ذلك يعود الشخص مرة أخرى إلى الوضعية الأولى على أن يكرر هذا التمرين عدة مرات لمدة دقيقة واحدة.

تمرين الظهر

في هذا التمرين يستلقي الشخص على بطنه، مع وضع يديه أسفل فخذيه، ثم يقوم برفع إحدى ساقيه ورأسه للأعلى في الوقت نفسه، ثم خفضهما مرة أخرى، ثم تكرار الخطوات نفسها باستخدام الساق الأخرى. ويكرر هذا التمرين لمدة دقيقة.

تمرين الضغط

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يقوم الشخص أثناء هذا التمرين بالتمدد مرتكزاً على يديه وقدميه، وموجهاً وجهه إلى الأسفل، ثم يقوم برفع جسمه عن الأرض، ثم الانحناء نحو الأرض مره أخرى. ويمارس هذا التمرين لمدة دقيقة.

قفزة المقص

في هذا التمرين يقوم الشخص بالمشي أو الجري في المكان، وبعد كل 75 خطوة يقوم بقفز قفزة المقص عن طريق وضع الذراع اليمنى والساق اليسرى إلى الأمام، والذراع اليسرى والساق اليمنى إلى الخلف، ثم القفز مع تبديل وضعية الذراعين والساقين بالتناوب. ويمارس هذا التمرين لمدة 6 دقائق.

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