استشاري تغذية يكشف عن 10 فوائد لتناول "الخوخ" تعرف عليها

يعدّ الخوخ من الفواكه الشهية وحلوة المذاق وناعمة الملمس، وهي توجد طازجة بكثرة في الأسواق ويوجد منها المجفف أيضًا، وله العديد من الأسماء نتيجة لاختلاف تسميته من بلد إلى آخر، مثل الدُراق، كما له العديد من الفوائد المهمة للوقاية من الأمراض لأنه يحتوي على نسبة عالية من جميع العناصر الغذائية اللازمة للجسم وايضا بعض الأضرار، وفي هذا الصدد قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية؛ فوائد الخوخ للبشرة وللحامل ولإنقاص الوزن وللوقاية من الأمراض.

القيمة الغذائية للخوخ

يحتوي الخوخ على العناصر الغذائية الكاملة اللازمة للجسم، فهو يحتوي على ألياف غذائية تساعد على رفع عملية التمثيل الغذائي ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين أ، ج، كما يحتوي على الكمية التي يحتاجها الجسم من البروتينات والسكريات الطبيعية، والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنسيوم، كما أنه لا يحتوي على الكوليسترول والصوديوم، وهذا ما يميزه عن غيره من الفواكه.

فوائد الخوخ للجسم

للخوخ العديد من الفوائد التي يمنحها للجسم، وهي:

- تقوية العظام.

- يحمي من اضطرابات الجهاز العصبي.

- لا يساعد على تخزين السوائل في الجسم.

- يساعد على حماية الجهاز التنفسي من الأمراض ونزلات البرد بسبب احتوائه على فيتامين ج.

- يساعد على تنظيم دقات القلب.

- يحتوي على الحديد الذي يساعد على الحماية من الأنيميا

1- فوائد الخوخ للبشرة

- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج الذي يساعد على منع تأكسد الخلية الذي يسببه كثرة التعرض للشمس، وبهذا فهو يحمي من البقع الداكنة ومن التجاعيد.

- يحتوي على مادة الألفا هيدروكسي والذي يساعد على العناية بالبشرة.

- يحتوي الخوخ على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف.

- يعالج من علامات تمدد البشرة أو ما يعرف بـ السيلوليت.

طريقة استخدام الخوخ للبشرة..

- قومي بهرس ثمرة الخوخ بعد نزع القشرة، وضعي عليها ملعقتين من الزبادي

- وضعي المزيج على بشرتك مرة في الصباح ومرة في المساء؛ واتركي المزيج لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، بعدها اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

2- فوائد الخوخ لإنقاص الوزن

يحتوي الخوخ على العديد من الفوائد للرجيم وهي كالتالي:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على رفع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على التخلص من مشكلة ثبات الوزن في الرجيم، كما أن هذه الألياف مفيدة للحفاظ على الشعور بالشبع وسد الشهية.

الخوخ فاكهة قليلة السعرات فهو يحتوي على نسبة 39 سعر حراري لكل 100 جرام من الخوخ، ويحتوي على السكر الطبيعي فيمكنك تناول مشروب عصير الخوخ من دون تحلية أو بوضع ملعقة عسل صغيرة، لتوازن السكر في الدم.

3- فوائد الخوخ للحوامل

- الخوخ من الفواكه التي يجب على كل امرأة حامل تناولها، للأسباب الآتية:

- يحتوي على نسبة عالية من البروتنيات التي تساعد على تكون أنسجة الجنين.

- يقلل من نسبة تخزين الماء في جسمك، لأنه لا يحتوي على نسبة من الصوديوم.

- يعزز من جهاز المناعة لك ولطفلك ويقلل من نسبة إصابتك بـ نزلات البرد، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج.

- يساعد على نمو الكتل العضلية لطفلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

4- فوائد الخوخ للأطفال

- الخوخ إلى جانب أنه فاكهة حلوة المذاق إلا أنه يفيد في التالي:

- يحتوي على البيتاكاروتين المهمة لتكوين الخلايا المخروطية للأطفال.

- يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

- يساعد على تكوين العظام، وتكوين أنسجة اللثة.

- يمنع من الإصابة بمرض السكري، لأنه ينظم السكر في الدم.

فوائد الخوخ في الوقاية من الأمراض..

1- الوقاية من أمراض ضغط الدم

يعد ارتفاع وانخفاض ضغط الدم مشكلة للذين يعانون منهما، بسبب عدم توازن ضغط الدم في الجسم ، ولكن تناول الخوخ يساعد المرضى على توازن ضغط الدم في الجسم؛ وهذا لأنه لا يحتوي على الكوليسترول أو الصوديوم.

2- الخوخ فاكهة مريض القولون

الذين يعانون من تهيج القولون يصعب عليهم تناول الكثير من الأطعمة، إلى جانب الأدوية، ولكن تناول 2 ثمرة خوخ يوميًا، يعالج أعراض انتفاخات البطن ويسهل عملية الهضم

3- علاج ديدان البطن

الخوخ معالج لديدان البطن، فهو يطهر البطن من الطفيليات واليرقات الموجودة بسبب الديدان، ويساعد على التخلص من الإرهاق الذي تسببه الديدان.

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4- الوقاية من مرض السكري

الخوخ من الفواكه التي تمد الجسم بالسكروز أو سكر الفاكهة الطبيعي، الذي يتحول إلى جلوكوز في الجسم، والتي تقوم الخلايا بحرق الجلوكوز من خلال الأنشطة وليس تخزينه، مما يسبب توازن السكر في الدم ويمنع من الإصابة بمرض السكري

5- الوقاية من السرطان

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من فيتامين ج والذي يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تمنع انقسام الخلية المسبب للسرطان.

إلى جانب أن الخوخ يحتوي على نسبة من البروتينات التي تعمل على زيادة كريات الدم الحمراء في الجسم، التي تمد الخلايا مما يحمي من تلف الخلية عند مرضى السرطان الذين يتعرضون لـالعلاج الكيميائي.

6- تحسين النظر

يحتوي على فيتامين أ المفيد لصحة العين، وهذا لأنه يساعد على تغذية الشبكية والخلايا المخروطية المسؤولة عن رؤية الألوان والأجسام، وتساعد على الرؤية الليلية

مما يحمي من الإصابة بأمراض قصر النظر وعمى الألوان والعشى الليلي، هذا إلى جانب أن يحمي من الإصابة بـأورام العين التي تحدث بسبب كثرة تعرض العين لأشعة الشمس.

7- علاج أمراض الجهاز الهضمي

يحتوي الخوخ على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على زيادة سرعة حركة الطعام داخل الأمعاء

مما يساعد على حماية الجهاز الهضمي من الإصابة بأمراض الإمساك و الإسهال، ويمنع من الإصابة بـعسر الهضم

8- صحة القلب

يحمي تناول الخوخ من ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم، وهذا بسبب أن الخوخ من الفواكه التي لا تحتوي على أي نسبة من الكوليسترول مما يزيد من تنشيط الكبد على إنتاج الكوليسترول النافع في الجسم

وضخه عبر الأوعية الدموية والشرايين إلى القلب؛ مما يساعد على تنشيط الدم في الجسم، ويحمي القلب من الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وتلف الأوعية الدموية.

9- الحفاظ على صحة الأسنان

الخوخ مساعد قوي لعلاج تسوس الأسنان إلى جانب العلاجات الطبية، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد ونسبة من فلوريد الكالسيوم الذي يستخرج منه مادة الفلورايد في معجون الأسنان، وهذا لأنه يعمل على تحسين وتقوية الأسنان.

فوائد الخوخ المجفف...

يجد الناس الخوخ المجفف في المحلات التجارية لبيع السلع الغذائية، ولكنهم يخافون من عدم احتوائه على الفيتامينات والمعادن التي يحتوي على الخوخ الطازج، ولكنه يحتوي على الألياف الغذائية، المهمة لبناء وتكوين العضلات والمهمة لصحة الجسم.

أضرار الخوخ..

توجد عدة أضرار لتناول الخوخ، وهي:

1- يسبب تناول الخوخ حساسية الجلد، وهذا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأطعمة، ويظهر طفح جلدي بعد تناوله.

2- الخوخ من الفواكه التي تلتصق بشعيراتها المبيدات لهذا يجب وضعه في الماء والخل قبل تناوله وتركه لمدة 15 دقيقة .

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