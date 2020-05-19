شكرا لقرائتكم خبر عن القرود التى تلقته ما زالت معرضة للإصابة.. انتكاسة للقاح جامعة أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء من أن لقاح الفيروس التاجي كورونا الذي طوره العلماء في جامعة أكسفورد قد لا يمنع الناس من الإصابة بالمرض بعد كل شيء، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية في أحدث تجارب الحيوانات على اللقاح الذي تم إجراؤه على قرود الريسوس ، استمرت جميع القرود الستة المشاركة في التقاط الفيروس التاجي وهو ما يشكك في كفاءه وفعاليه اللقاح للقضاء على كورونا.

وكشف الدكتور ويليام هاسيلتين ، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد ، أن القرود التي تلقت اللقاح لديها نفس كمية الفيروس في أنوفها مثل القرود الثلاثة غير المحصنة في التجربة، وهذا يشير إلى أن اللقاح ، الذي حصل بالفعل على 90 مليون جنيه استرليني من الاستثمارات الحكومية ، قد لا يوقف انتشار المرض الفتاك.

ويأتي التشكيك في فاعليه لقاح اكسفورد بعد أن أشارت تقارير أولية الأسبوع الماضي إلى أن اللقاح قدم مناعة ضد الفيروس ، وأوقفه من التعمق في الرئتين حيث يصبح مميتًا، فاللقاح المعروف باسم ChAdOx1 nCov-19 ، يخضع حاليًا لأول تجربة سريرية بشرية له ، حيث تسرع الدول في جهودها للتصدي للفيروس القاتل.

إنها أحدث انتكاسة لآمال الشفاء بعد أن حذر أستاذ في إمبريال كوليدج لندن، حيث يدرس الباحثون أيضًا لقاحًا محتملاً ، في وقت سابق أنه من المحتمل أن يكون اللقاح العامل جاهزًا هذا العام.

وقال إنه لا ينبغي أن يكون لدى الناس توقعات خاطئة بأن يكون العلاج جاهزًا قريبًا على الرغم من كشف الوزراء عن أملهم في الحصول على 30 مليون جرعة لقاح للمملكة المتحدة بحلول سبتمبر.

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في حديثه عن لقاح أكسفورد ، كتب الدكتور هاسيلتين في مجلة فوربس" أصيبت جميع القرود الملقحة التي تم علاجها بلقاح أكسفورد بالعدوى ولم يكن هناك اختلاف في كمية الحمض النووي الريبي الفيروسي المكتشفة من إفرازات الأنف في القرود التي تم حقنها باللقاح مقارنة بالحيوانات غير المحصنة وهذا يعني أن جميع الحيوانات الملقحة أصيبت.

وحذر أستاذ البيولوجيا الجزيئية في جامعة نوتنجهام جون بول:" إن كمية الفيروس المكتشفة في أنوف القرود التي تم حقنها باللقاح وغير المحصنة هي نفسها وهذا أمر مثير للقلق".

إذا كان هذا يمثل فيروسًا معديًا وحدث شيء مشابه في البشر، فيمكن أن يستمر إصابة الأشخاص المُلقحين وإلقاء كميات كبيرة من الفيروس.

وقالت أستاذة علم المناعة والأمراض المعدية في جامعة أدنبرة إليانور رايلي إن عدد الأجسام المضادة المنتجة غير كاف للوقاية من العدوى والتساقط الفيروسي، وأضافت "إذا تم الحصول على نتائج مماثلة في البشر ، فمن المحتمل أن يوفر اللقاح حماية جزئية ضد المرض في المتلقي ولكن من غير المحتمل أن يقلل من انتقال العدوى في المجتمع الأوسع".