فيديو.. قبل زيارة جدو وتيتا فى العيد.. اعرف إزاى تحميهم من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبار السن هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، وهو ما يجعل من الخطورة زيارة الأحفاد للأجداد والجدات لأنه يعرضهم للخطر، ومع عيد الفطر هناك خطوات يمكننا جميعًا اتخاذها عند زيارة الأجداد في العيد لتقليل خطر انتقال العدوى لهم، نتعرف عليها في هذا الفيديو، ويظل الخيار الأفضل عدم زيارتهم ورؤيتهم في مكالمة فيديو، وفقاً لموقع CNN والمجلس الاستشاري العلمي للصليب الأحمر الأمريكي.

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