شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الرئة والربو ممنوعين من ارتداء الكمامة .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتداء الكمامه ضرورة حتميه في ظل تفشى وباء فيروس كورونا لعدم التقاط العدوى كإجراء احترازى ووقائى ولكن هناك فئات ممنوعه من ارتدائها لتأثيرها على صحتهم وعدم السماح لهم بالتنفس بشكل جيد وأبرزهم مرضى الرئة، وأوصى الخبراء بعدم ارتدائهم الكمامات في حالة شعورهم بصعوبة التنفس لأن ذلك يزيد من أزمتهم الصحية .

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية أكد الخبراء أن الكمامات يمكن أن تسبب صعوبات في التنفس للأشخاص الذين يعانون من ضعف الرئتين خاصة مرضى الربو وأوضح أحد الخبراء أن الهواء الساخن يمكن أن يؤدي إلى زيادة ظهور أعراض الربو لدى بعض الأشخاص ويمكن للأقنعة الضيقة أن تجعل التنفس صعبًا حتى بالنسبة للأشخاص الأصحاء

وشدد الخبراء وفقا للتقرير على أن الأشخاص الذين يعانون من الربو أو أمراض الرئة الأخرى يجب ألا يرتدوا الكمامه لأنه قد يجعل من الصعب عليهم التنفس، حيث تزيد الكمامات من صعوبة سحب الهواء إلى الرئتين ، وقد تسبب الربو لدى بعض المرضى ويمكن أن تسبب القلق الذي يغير أنماط تنفس الأشخاص.

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وقال الدكتور بورفي باريخ ، اختصاصي المناعة والأمراض المعدية في جامعة نيويورك ، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة ، أو الذين يعانون من تشوهات في الجلد في وجوههم أو رقبتهم ، أو الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من الخرف قد لا يتمكنون من ارتداء الأقنعة بانتظام.