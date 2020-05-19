كوريا الجنوبية تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت سلطات الصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 11078 حالة بعدما تم اكتشاف حالات الإصابة الجديدة الـ13.

وأبرزت أنه من بين الـ 13 حالة، كانت 9 حالات لانتقال العدوى داخليا. وحسب المناطق، جاءت 6 حالات في سيول وحالتان في إنتشون وحالة واحدة في إقليم كيونغ كي.

وكانت الـ 4 حالات المتبقية واردة من الخارج. وتم اكتشاف كل الحالات الواردة في أولسان. ولم يتم اكتشاف أي حالة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليبقى الإجمالي عند 263 حالة وفاة.

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وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 34 حالة خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 9938 حالات، فيما تراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 21 شخصا إلى 877 شخصا.

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