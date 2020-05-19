عدد وفيات فيروس كورونا في الهند يصل إلى 3163 وإجمالي الإصابات 101139

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 101139 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3163 حالة وفاة، حسبما أفادت وزارة الصحة الهندية اليوم.

واستمرت الزيادة في الحالات الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير. ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 مايو رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.

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