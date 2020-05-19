روسيا تسجل 9263 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 9263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 299941 إصابة. وأوضح مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا أن عدد الوفيات بلغ 2837 حالة، بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة. قد يهمك أيضـــــــًا : تسجيل 10817 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا روسيا تسجل 93 حالة وفاة و9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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